Każdy z nas lubi promocje, prawda? Głupie pytanie. Kto nie lubi zaoszczędzić. Nadarza się ku temu kolejna okazja, bowiem z okazji Black Friday MSI rozdaje grę FIFA 23. To jednak nic. Osobom decydującym się na zakup laptopa tej firmy „zostanie w portfelu” nawet 2000 złotych!

MSI rozdaje grę FIFA 23 z okazji Black Friday. Jak zdobyć?

Jeśli planujecie zakup notebooka to pojawiła się świetna okazja od MSI. Szczególnie, jeśli ma to być laptop do gier, bowiem od wczoraj do 11 grudnia potrwa akcja promocyjna z okazji Black Friday. Chociaż według mnie, wspomniane BF to jeden dzień, ale jak wiadomo, marketingowcy w naszym kraju robią wszystko po swojemu, dlatego jeden dzień trwa prawie miesiąc. Bo, czemu nie?

Gra to jedno, a MSI przygotowało naprawdę spore obniżki swoich notebooków gamingowych. Przykładowo, model Vector GP66 12UH-275PL wyposażony w procesor Intel Core i7-12700H, 15,6 calowy ekran QHD oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 3080 został przeceniony o 800 zł. Dodatkowo klienci, którzy zdecydują się na jego zakup otrzymają właśnie grę FIFA 23, a także plecak ESSENTIAL BACKPACK. Mało tego, producent dorzuca do zestawu słuchawki MSI Gaming Headset S BOX.

Innym modelem objętym promocją jest laptop Katana GF 12UC-437PL. Jest to laptop z procesorem Core i5-12500H, grafiką RTX 3050, a także 16 GB pamięci RAM. W tym przypadku oszczędzamy 900 zł, a dodatkowo dostajemy od producenta plecak MSI AIR BACKPACK oraz grę FIFA 23.

Szczegóły na temat akcji promocyjnej MSI na Black Friday możecie znaleźć na specjalnej podstronie. Wystarczy kliknąć w link. Możecie tam znaleźć również inne modele objęte rabatami, a także dowiecie się między innymi jakie gadżety dołącza do zestawu producent. Znajdują się tam również warunki promocji oraz regulamin.