CoD Warzone to jedno z największych sukcesów Activision. Darmowa gra battle royale od momentu swojej premiery jest niezwykle popularna i pomimo problemów z cheaterami ludzie na całym świecie ciągle w nią grają. Nadchodzi jednak następca, który owiany jest tajemnicą. Co wiemy o Call of Duty Warzone 2?

Call of Duty Warzone 2 w drodze. Nowe informacje dotyczące rozgrywki

Gry typu battle royale w dalszym ciągu cieszą się niezwykłą popularnością. Jedną z najbardziej popularnych z nich jest Call of Duty Warzone. Darmowy FPS zadebiutował w 2020 roku i od tamtego czasu nie znika z list popularności. Gra przeżywała trudny okres związany z cheaterami, przez których rozgrywka była bardzo trudna lub praktycznie niemożliwa. Activision próbowało różnych sposobów, jednak bez skutku. W ostatnim czasie jednak udało zastosować bardziej skutecznego anti-cheata.

Call of Duty Warzone 2 - nowe informacje odnośnie gry 25

Gracze nie lubią jednak stagnacji i po kilku miesiącach gry czekają na nowe treści, które zostaną wdrożone do rozgrywanego przez nich tytułu. Tak samo jest w przypadku CoD Warzone. Dlatego też Activision pracuje nad kontynuacją tego darmowego FPSa. Call of Duty Warzone 2 ma być zupełnie oddzielną grą, która będzie oferowała zdecydowane usprawnienia względem poprzedniej odsłony. W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące nadchodzącej gry Activision-Blizzard.

Activision szykuje wiele ciekawych zmian

Nowe informacje dotyczące Call of Duty Warzone 2 w części potwierdzone przez rzetelne źródło i znanego leakera, Toma Hendersona. Podaje on, że największe zmiany w nadchodzącej części Warzone będą związane z loadout’ami, czyli zestawów, które w tej części będą umieszczane w trudno dostępnych lokalizacjach/twierdzach. Zdobycie takiego pakietu będzie wiązało się z uzyskaniem dostępu do budynku i wykonaniu specjalnych misji. Jakie to będą misje? Przecieki mówią, że jedna z nich będzie polegała na np. rozbrojeniu ładunku czy zlikwidowaniu sztucznej inteligencji.

Takich lokalizacji w Call of Duty Warzone 2 pojawi się naprawdę sporo. Zmianom ulegnie także ekwipunek, bo oprócz nowych broni i dodatków, ten będzie oparty na torbach, do których gracz będzie mógł włożyć ograniczoną ilość broni i sprzętu. Gra będzie posiadała elementy, które wcześniej wykorzystano w battle royal dostępnego w Black Ops 4. Mapy CoD Warzone 2 przejmie z Modern Warfare 2.

Nie podano daty, kiedy gra zostanie zaprezentowana, jednak mówi się, że stanie się to niedługo. Sugeruje się, że oficjalna premiera odbędzie się na początku 2023 roku, a Call of Duty Warzone 2 trafi na komputery PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło: exputer