Pralka… pierze. No co ty nie powiesz, prawda? Warto jednak zerknąć w kierunku nowej serii ProWash 700, którą zaprezentowała popularna marka Candy. Czym się wyróżnia? Oczywiście, sprzęt ten jest naszpikowany nowymi technologiami, które pozytywnie wpływają na komfort użytkowania. Sprawdźmy, czym może nas zainteresować ta seria.

Przede wszystkim producent chwali się, że ProWash 700 jest wyposażona w funkcję ProActive EcoWash, która ma nam zagwarantować zarówno czystość prania, jak i znacznie lepszą ochronę włókien. Z kolei powłoka Clean Shield ma usunąć do 99,9% bakterii. Marka Candy zastosowała wydajny silnik inwerterowy, na który otrzymujemy aż 15 lat gwarancji. Na tym nie koniec rozwiązań, którymi przedsiębiorstwo zachęca nas do zakupu serii ProWash 700.

Przywróć ubraniom ich blask

Każdy z nas chciałby utrzymać świeżość ubrań jak najdłużej. Najlepiej, by były takie, jakbyśmy je dopiero kupili, prawda? Podobno w nowych pralkach Candy możemy coś takiego „uzyskać”. Przykładowo funkcja ProActive EcoWash miesza detergent z wodą jeszcze przed dodaniem go do bębna. Finalnie rozpyla go bezpośrednio na odzież. Co zyskujemy dzięki temu? Przede wszystkim usuniemy z ubrań nawet te trudne plamy, a przy okazji kolory dłużej pozostaną intensywne. Ciekawie wypada również technologia Soft Drum. Za sprawą specjalnie wyprofilowanego wnętrza pralki, gdzie struktura przypomina kształtem małe poduszki, a także laserowych łączeń bębna możemy być pewni, że ubrania podczas prania będą gładko ślizgać się po jego powierzchni.

To sprawia, że unikamy ryzyka zahaczenia, a co za tym idzie powstawania uszkodzeń tkanin. Jakby tego było mało, system Smart Spray spryskuje szklaną powierzchnię drzwi po cyklu prania, by usunąć z niej resztki detergentu. Oczywiście, wspomnę raz jeszcze o powłoce Clean Shield, która usuwa większość bakterii, a co za tym idzie zapobiega rozwojowi drobnoustrojów, pleśni, i, rzecz jasna, nieprzyjemnych zapachów.

Dlaczego warto wybrać Candy ProWash 700?

Dużym atutem tej serii jest mnogość programów i funkcji, które pozwolą nam na precyzyjne dobranie parametrów prania. Przykładowo, jeśli chcemy coś sprawnie odświeżyć, możemy wybrać 14-minutowy program, który eliminuje brzydkie zapachy i drobne zabrudzenia. Z kolei 39-minutowy program wypierze lekko zabrudzoną odzież. Jeśli chcemy usunąć bakterie i alergeny, możemy skorzystać z programu Higiena Plus, który trwa niecałą godzinę.

Oczywiście, możemy również wydłużyć, bądź zwiększyć intensywność cyklu prania. Wszystko zależy od stopnia zabrudzenia tkanin. Zaciekawił mnie specjalny program Anty Smog. Kiedy go aktywujemy, ubrania są czyszczone przy użyciu pary i wysokiej temperatury. Jest też specjalny tryb, który po wirowaniu „wytrzepuje” odzież. Dzięki temu możemy liczyć na łatwiejsze prasowanie, gdyż ilość zagnieceń powinna być znacznie mniejsza. Jeśli nie chcemy przeszkadzać domownikom, bądź sąsiadom, możemy aktywować opcję noc, która sprawia, że prędkość wirowania jest mniejsza. Tak czy inaczej, według producenta, Candy ProWash 700 podczas wirowania generuje hałas nie przekraczający 72 dB.

Candy ProWash 700 sterujesz za pomocą aplikacji hOn

Jako, że jest to sprzęt nowej generacji, możemy liczyć na szereg udogodnień – pisałem o wielu wcześniej. Warto również wspomnieć o oprogramowaniu, które pozwala nam na obsługę pralki z dowolnego miejsca, z wykorzystaniem naszego smartfonu. Możemy nie tylko monitorować cykl prania, ale również dostaniemy powiadomienie, gdy operacja zostanie zakończona. Prawda, że świetne? Dodam na koniec, że możemy kupić kilka różnych wariantów tego modelu. Oczywiście, aplikacja jest dostępna na smartfony z Androidem, jak i iOS.

ProWash 700 kolor biały

BS 411B9-S o załadunku 11 kg,

BS 410B10-S o załadunku 10 kg,

BS 49B9-S o załadunku 9 kg,

BS 49SB8-S o załadunku 8 kg.

ProWash 700 kolor antracytowy

BS 411B9G-S o załadunku 11 kg,

BS 49SB8G-S o załadunku 9 kg.

Po szczegóły na temat prezentowanej serii pralek odsyłam na stronę producenta, marki Candy. Przy okazji sprawdź, jaką lodówkę przekazała na WOŚP 2025 marka Haier.