Mercedes pokazał Vision V. To luksusowy van z przyszłości

Okej, wyobraź sobie, że van i luksusowa limuzyna spotykają się na kawie. Rozmawiają, śmieją się, wymieniają doświadczeniami z życia w trasie i… postanawiają mieć dziecko. Z tej niecodziennej relacji rodzi się coś, co Mercedes-Benz nazywa Vision V. Ale uwaga – to nie jest van, którym zrobisz zakupy w markecie. To raczej mobilny salon, kino domowe, biuro i luksusowy pokój hotelowy w jednym. A wszystko to w pakiecie z designem, który wygląda jakby przyjechał z 2050 roku.

Mercedes-Benz Vision V. To luksusowy van z przyszłości.

Luksus nie zna granic

Testowany przez nas jakiś czas temu Mercedes-Benz Klasa V był świetnym autem na dalekie podróże w luksusie. Vision V to coś więcej niż tylko samochód. To doświadczenie. Wchodzisz przez futurystyczne „portalowe” drzwi (brzmi jak science fiction, prawda?), siadasz w fotelu, który mógłby konkurować z pierwszą klasą w samolocie i… przenosisz się do innego świata. I to dosłownie, bo w środku czekają na ciebie światy tematyczne. Masz ochotę na relaks, karaoke, a może wirtualny shopping? Ten luksusowy van ma tryb na każdą twoją zachciankę.

Vision V to kino domowe na czterech kołach

A skoro mowa o zachciankach – co powiesz na 65-calowy ekran, który wysuwa się z podłogi? Do tego 42 głośniki z Dolby Atmos, projektory, ekran panoramiczny, dźwięk, który dosłownie czujesz (tak, fotele też wibrują, chociaż z doświadczeń z Klasą S W223 nie jesteśmy przekonani czy faktycznie ta funkcja oferuje przyjemne doznania). I jeszcze funkcja dzielenia ekranu, bo wiadomo – ktoś chce oglądać koncert, ktoś inny ma ochotę zagrać w wyścigówki. Wszystko da się ogarnąć bez kłótni.

Design jak z katalogu przyszłości

Z zewnątrz? Elegancki, aerodynamiczny, błyszczący – wygląda jakby nie jechał, tylko sunął. W środku? Skóra Nappa, drewno, szkło, aluminium – niby nowoczesność, ale w parze z ręcznym rzemiosłem. Nie ma tu miejsca na przypadek. Każdy detal to świadome „wow”. Już widzę „kolejki”, jakie będą ustawiać się po Vision V. Oczywiście, mowa o najbogatszych tego świata, gdyż tak luksusowy samochód swoje kosztować musi. Nic odkrywczego, wiem. I tak chętnych na to auto będzie wielu, niezależnie od ceny, jaką zaproponuje Mercedes-Benz.

A kierowca? Cóż, on też ma swoje „WOW”

Bo choć większość uwagi skupia „Private Lounge” dla pasażerów, to z przodu też dzieje się magia. Trzy wyświetlacze, personalizowany interfejs, wszystko dopięte na ostatni piksel. Nawigacja? Jak z gry komputerowej. Kokpit? Jak ze statku kosmicznego!

Nowa era luksusowych MPV nadchodzi – i wygląda jak marzenie

Mercedes twierdzi, że to dopiero początek. Vision V to zwiastun nowej rodziny modeli – tych z oznaczeniem VLS. Luksusowe vany, limuzyny, prywatne kapsuły komfortu – jakkolwiek to nazwiesz, jedno jest pewne: zapomnij, czym był van. Bo teraz to coś zupełnie innego.

Jeśli lubisz motoryzację z odrobiną szaleństwa i bardzo dużą dawką luksusu – to historia dla ciebie. Vision V to nie tylko auto. To manifest. A my już nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, jak ta wizja zjedzie z konceptu na drogi.