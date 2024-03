Cena samochodu Xiaomi. Takiej kwoty nie spodziewał się nikt

Fakt, że piszemy o samochodzie producenta, który jest jednym z największych dostawców smartfonów i elektroniki na rynku już brzmi abstrakcyjnie, a cena samochodu Xiaomi może jeszcze bardziej zaskoczyć. Firma z Państwa Środka podała jaką kwotę trzeba będzie zapłacić za Xiaomi SU7. Będzie hit?

SU7 ma być “90 proc. lepszy” niż Model 3 Tesli

Elektryfikacja otworzyła drzwi rynku motoryzacyjnego producentom, którzy do tej pory skupiali się na projektowaniu, tworzeniu i dystrybucji urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, tablety czy produkty RTV i AGD. Xiaomi jest pierwszą firmą wywodzącą się z tego odłamu rynku, która zaprezentowała swój samochód – SU7.

SU7 ma być “90 proc. lepszy” od Tesli Model 3 w każdym aspekcie. Fot. Xiaomi

Premiera Xiaomi SU7 miała miejsce kilka tygodni temu. Ten w pełni elektryczny samochód wizualnie prezentuje się bardzo dobrze i przyciąga wzrok swoją sportową sylwetką. Pojazd ten ma być największym konkurentem dla Tesli, a sam prezes Xiaomi, Lei Jun, twierdzi, że Model 3, który jest bezpośrednim rywalem SU7, nie ma nawet do niego podjazdu. Zdradza, że ich pojazd przewyższa amerykańskiego konkurenta w 90 proc. parametrów. Największa przewaga? Cena!

Cena samochodu Xiaomi SU7 zdradzona! Będzie hit?

Xiaomi chce, aby auto było przystępne cenowo, dlatego też zdecydowało się wycenić SU7 na 215,900 juanów, czyli około 30 tys. USD (ok. 119 tys. PLN). Co ciekawe, jak podaje CNBC, każdy samochód będzie sprzedawany przez Xiaomi ze stratą. To raczej nie będzie jednak problemem, bo w 27 minut od rozpoczęcia sprzedaży złożono ponad 50 tys. zamówień.

Auto zostało wycenione na 215,900 juanów, a to oznacza, że Xiaomi będzie stratne na każdym sprzedanym aucie. Fot. Xiaomi. W pierwsze 27 minut zamówiono ponad 50 tys. samochodów. Fot. Xiaomi

Cena 30 tys. dolarów, jaką trzeba będzie zapłacić za Xiaomi SU7, jest o 4 tys. USD niższa niż w przypadku wspomnianej Tesli Model 3 zamawianej w Chinach. Oczywiście mówimy tutaj o bazowych modelach. Firma ma ambitne plany dotyczące przyszłości w branży motoryzacyjnej – celem Xiaomi jest obecność w topowej piątce największych producentów samochodów na świecie w ciągu 15 do 20 lat. Producent chce zainwestować w rynek samochodów elektrycznych 10 miliardów dolarów.

Źródło: opr. wł./CNBC