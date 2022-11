Apple wróciło do magnetycznego portu ładowania w swoich notebookach, a teraz sugeruje się, że kolejny charakterystyczny element MacBooków wróci do tych urządzeń! O co dokładnie chodzi?

Apple zaczyna sięgać po stare rozwiązania

Zdaje się, że Apple powraca do rozwiązań, które w poprzednich latach robiły furorę wśród użytkowników. Wraz z premierą iPhone 12 amerykański gigant wrócił do kanciastego designu swojego smartfona, który znany był z iPhone 5. Okazało się to strzałem w dziesiątke, ponieważ użytkownicy zdają się być bardziej zadowoleni z tego kształtu.

Apple powraca do starych rozwiązań, które pokochali użytkownicy!

Przeczytaj także: Wyniki finansowe Apple. Kolejny rekordowy okres giganta!

Kolejnym elementem, który Apple przywróciło do swoich urządzeń, a konkretnie do laptopów z serii MacBook, był magnetyczny port ładowania. Od momentu, kiedy zniknął on z komputerów amerykańskiego giganta i został zastąpiony klasycznym portem USB typu C, fani nawoływali, aby producent przywrócił stare rozwiązanie. Powodem było bezpieczeństwo urządzenia podczas ładowania – zahaczenie o kabel po prostu go odłączało, w przypadku USB typu C ciągnęliśmy za sobą całe urządzenie. Teraz okazuje się, że kolejny charakterystyczny element MacBooków może wrócić do użytku!

Charakterystyczny element MacBooków wróci do obiegu?

Czym jest ten charakterystyczny element MacBooków, o którym piszemy? Mowa o świecącym logo, które zniknęło z komputerów amerykańskiego giganta wraz z premierą 12-calowego komputera w 2015 roku. Świecące jabłko zawsze zwracało na siebie uwagę, jednak producent postanowił z niego zrezygnować i postawić na bardziej stonowany design, bez tak „krzykliwego” dodatku.

Świecące logo zostało zastąpione metalowym odpowiednikiem, jednak wiele wskazuje na to, że charakterystyczny element MacBooków wróci do życia, choć w nieco zmienionej formie. Patent, który odkryto w bazie USPTO (Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych) sugeruje, że nowe logo będzie działało na zasadzie specjalnego efektu odbicia światła i wielowarstwowe struktury podświetlenia!

Charakterystyczny element MacBooków wróci?

Co ciekawe, takie rozwiązanie może nie tylko pojawić się w komputerach z serii MacBook, ale również we wszystkich urządzeniach Apple, do których gigant wykorzystuje m.in. szkło, ceramikę metal, polimer czy materiały krystaliczne. Oczywiście na chwilę obecną mówimy o koncepcji, która nie jest gwarancją, tego, że podświetlane logo powróci do urządzeń kalifornijskiego producenta. Zgłoszony patent daje nam jednak nadzieje!

Źródło: wcfftech