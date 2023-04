Chelsea vs Real. The Blues mają wielki problem!

Spotkanie Chelsea vs Real na Stamford Bridge ma jednego faworyta i nie jest to drużyna gospodarzy. Czy skład z Londynu będzie w stanie odrobić starty z pierwszego spotkania i zaszokować piłkarski świat? Gdzie oglądać spotkanie The Blues z Królewskimi?

Chelsea jest w wielkim dołku

Nastroje w niebieskiej części Londynu w tym sezonie nie są najlepsze. Co prawda drużyna The Blues dotarła aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, jednak w angielskiej Premier League Chelsea nie radzi sobie dobrze. Tegoroczne zawirowania ze zmianą właściciela oraz zwolnieniem trenerów z pewnością nie wpłynęły pozytywnie na postawę zawodników na boisku.

W poprzedniej rundzie Chelsea również przegrała pierwsze spotkanie z Borussią na wyjeździe, jednak udało im się awansować. dziś będzie podobnie? Źródło: Chelsea FC @Twitter

Obecnie Chelsea FC zajmuje dopiero 11. lokatę w angielskiej Premier League. W ostatnich pięciu spotkaniach nie wygrała ona ani razu, notując trzy porażki i jeden remis. Dlatego też, pomimo tego, że londyński klub gra u siebie, nie jest faworytem tego spotkania. Rewanż Chelsea vs Real zapowiada się jednostronnie.

Chelsea vs Real. Gdzie oglądać mecz?

Pierwsze spotkanie pomiędzy tymi dwoma drużynami na Estadio Santiago Bernabeu zakończyło się zwycięstwem Realu Madryt 2:0. Przed zawodnikami The Blues stoi więc bardzo trudne zadanie, zwłaszcza, że w pierwszym spotkaniu czerwoną kartę otrzymał Ben Chilwell.

Czy Real przypieczętuje wygraną i zagra w Półfinale Ligi Mistrzów? Fot. Twitter @David_Alaba/Author Unknown

Gdzie więc oglądać mecz Chelsea vs Real Madryt? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Źródło: opr. wł./Polsat