Napoli vs Milan. Być albo nie być dla Zielińskiego!

Już dziś Piotr Zieliński oraz Bartosz Bereszyński zagrają o awans do półfinału Ligi Mistrzów. Włoskie spotkanie Napoli vs Milan zapowiada się niezwykle emocjonująco, zwłaszcza że to właśnie drużyna z Mediolanu zwyciężyła w pierwszym meczu. Gdzie oglądać ten pojedynek?

Czy Zieliński pomoże Napoli w powrocie?

Pierwsze spotkanie na San Siro pomiędzy dwoma drużynami nie poszło po myśli Piotra Zielińskiego i jego kolegów. Pojedynek ten zakończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy, a w drugiej połowie drugą i w rezultacie czerwoną kartkę otrzymał pomocnik defensywny drużyny z Neapolu – Zambo Anguissa. To spotkanie może okazać się też kluczowe dla Piotra Zielińskiego, w kontekście którego mówi się, że wkrótce może opuść Stadio Diego Armando Maradona.

Utrata kameruńskiego zawodnika będzie mocno odczuwalna dla drużyny z Neapolu, jednak w rewanżowym spotkaniu Luciano Spalletti będzie mógł skorzystać ze swojego najskuteczniejszego gracza, Victora Osimhena. Nigeryjczyk nie zagrał w pierwszym starciu z powodu kontuzji. Gdzie więc oglądać mecz Napoli vs Milan?

Osimhen wraca do składu Napoli. Czy drużyna Piotra Zielińskiego i Bartka Bereszyńskiego awansuje dalej? Fot. Napoli

Transmisja meczu Napoli vs Milan. Gdzie oglądać?

Z racji tego, że mecz rozgrywany jest w Neapolu, to właśnie Napoli jest faworytem tego spotkania. Jednobramkowa zaliczka z pierwszego meczu nie daje poczucia bezpieczeństwa kibicom Rossonerich. Mecz Napoli vs Milan zapowiada się więc bardzo ciekawie i z pewnością nie zabraknie w nim emocji.

Czy Milan obroni przewagę i awansuje dalej? Fot. AC Milan

Gdzie więc oglądać pojedynek Napoli vs Milan? Spotkanie rozpocznie się o 21:00 i będzie rozgrywane na Stadio Diego Armando Maradona. Transmisja odbędzie się na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Mecz poprowadzi Szymon Marciniak.

Źródło: opr. wł., Polsat