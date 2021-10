Chińskie kamery znikają z amerykańskich sklepów

Sytuacja z inwigilacją Ujgarów odbija się mocnym echem na całym świecie. Rząd Chin w okrutny sposób walczy z muzułmańską społecznością zamieszkującą tereny Państwa Środka. Wiele firm i osób próbuje zwrócić uwagę na tę sytuację. Sieciówki, takie jak Home Depot, czy Best Buy usunęły ze swoich półek sklepowych urządzenia produkowane przez chińskie firmy. Jest to swego rodzaju protest.

Świat kieruje oczy na inwigilację Ujgarów

Wiele firm i publicznych osób próbuje zwrócić uwagę na to, co Chiny wyczyniają w stosunku do Ujgarów, muzułmańskiej społeczności zamieszkującej na terenie tego państwa. Enes Kanter, zawodnik klubu NBA Boston Celtics w jednym z postów na Instagramie wyraził pogardę, co do zachowania rządu Chińskiego, w efekcie czego mecze tej drużyny zostały ściągnięte z anteny, a sam zawodnik został zawieszony przez ligę na jedno spotkanie. Do grona firmy i osób zwracających uwagę na te zdarzenia dołączyły Best Buy i Home Depot.

BestBuy i Home Depot to jedne z największych sieciówek w Stanach Zjednoczonych. Można w nich kupić dosłownie wszystko w tym też kamery. Według informacji przekazanych przez TechCrunch z półek tych właśnie sklepów zniknęły urządzenia marki Lorex i Ezviz. Pierwsza z nich jest podwykonawcą Dahua Technology, a druga należy do Hikvision. Obie te firmy w 2019 trafiły na czarną listę (na której znajduje się m.in. Huawei). Powodem umieszczenia ich na liście była pomoc w inwigilacji Ujgurów na terenie Państwa Środka.

Sklepy kończą współpracę z firmami mającymi do czynienia z sytuacją w Chinach

Kamery obu firmy wykorzystywane były do masowej inwigilacji Ujgurów w prowincji Xinjiang, którą głównie zamieszkują. Firma Dahua Technology stworzyła specjalny system rozpoznawania twarzy, który rząd chiński wykorzystuje od identyfikacji Ujgarów. Z kolei kamery firmy Hikvision znalazły się w obozach reedukacyjnych w Xinjiang, na terenie których dokonywane są okropne rzeczy. Swego czasu Maya Wang, chińska badaczka praw człowieka miała przyznać, że systemy te stworzono z myślą o prześladowaniu muzułmańskich obywateli Chin.

Nie ma jednak żadnego potwierdzenia, że tak rzeczywiście jest. Niemniej jednak urządzenia obu tych firm usunięto z półek sklepowych jednych z największych sieciówek w Stanach Zjednoczonych. Home Depot swoją decyzję poparło tym, że przedsiębiorstwo chce skupić się na sprzedaży urządzeń firm pochodzących z USA. Z kolei Best Buy definitywnie zakończyło relację biznesową z obiema firmami.

Źródło: TechCrunch