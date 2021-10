Co nosić tej jesieni? Postaw na sztruks marki Lee!

Jeśli myślicie o odświeżeniu swojej garderoby, warto wybrać coś… nieoczywistego. Zastanówmy się, kiedy ostatnio nosiliście sztruks? Tak myślałem, dość dawno. A przecież jest to świetna alternatywa dla jeansu! Marka Lee przedstawiła kilka fajnych stylizacji zarówno dla panów jak i pań. Sprawdźcie je!

Lee Jeans w kolekcji jesień-zima 2021 sugeruje, by wybierać sztruks. Jest on połączeniem tradycji oraz nowoczesności. Najlepsze jest jednak to, że niezależnie czy wybieramy formalne zestawienia czy swobodne stylizacje. Krótko mówiąc, materiał ten jest uniwersalny. Jego ponadczasowy wygląd sprawia, że tak naprawdę nie tylko podczas jesieni czy zimy, ale przez cały rok wygląda świetnie. Warto przy okazji zauważyć, że sztruks, tak samo jak denim świetnie dopasowuje się do każdej sylwetki.

Sztruks marki Lee hitem kolekcji jesień-zima 2021

W prezentowanej przez markę Lee kolekcji zostały wykorzystane archiwalne kroje, które producent wzbogacił o nowoczesne wykończenia. Dzięki temu mamy rozwiązanie, które w przypadku outfitów nie traci szybko na aktualności. Co ciekawe, prezentowane stylizacje nawiązujące do odzieży roboczej budzą zainteresowanie wśród miłośników jeansu. Patrząc na kolekcję męską, widzimy sztruksy uszyte na bazie dżinsów marki Lee. Chodzi o model Luke, który posiada delikatnie zwężane nogawki. Oczywiście fotki, które widzicie to niewielka część kolekcji. Wśród ubrań znajdziecie również nową, sztruksową odsłonę kurtki Loco, a także kurtki sherpa uszyte z – uwaga – materiałów pochodzących z recyklingu!

Panie również mogą zainteresować się kolekcją marki Lee, która jest bogata w ubrania wykonane ze sztruksu. Mowa o zestawach i fasonach z szerokimi nogawkami. Nowości w formie sztruksowych dzwonów nawiązują do jeansów w stylu retro, takich jak: Breese, Breese Boot oraz Wide Leg.

Co sądzicie o wykorzystaniu sztruksu w outfitach? Podobają się Wam produkty marki Lee? Dajcie znać!