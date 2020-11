Columbia Warm Smarter – nowa kolekcja jesień/zima 2020

Jakiś czas temu została zaprezentowana nowa kolekcja jesień/zima 2020 Columbia Warm Smarter. Sprawdźmy co nowego znalazło się w ofercie. Producent już na wstępie informuje o świętowaniu dziesiątej rocznicy wprowadzenia na rynek technologii Omni-Heat. Ma ona regulować temperaturę bez zwiększania objętości, czy też wagi odzieży.

Opatentowana technologia posiada aluminiowe, odblaskowe kropki. Co mają na celu? Odbijają i zatrzymują ciepło, które wytwarza ciało. Dzięki takiemu rozwiązaniu niskie temperatury nie są już dla wielu osób powodem do rezygnacji z aktywności outdoorowych.

Columbia oferuje ubrania z technologią Omni-Heat. Co to takiego?

Często słyszymy, że jakiś producent stosuje technologię, która robi to i to. Finalnie, tak naprawdę nie wiemy czy to rzeczywiście działa. Columbia twierdzi, że Omni-Heat jest jedną z niewielu technologii outdoorowych, które rzeczywiście widać. Rzecz jasna, w jej skład wchodzi wiele opatentowanych rozwiązań. Jednym z nich jest Omni-Heat Thermal Reflective 3D. Mowa o podszewce, której powierzchnia składa się z aluminiowych kropek, któe jak już wcześniej wspomniałem odbijają ciepło. Dodatkowo wyposażona jest w małe „poduszki” wykonane z pionowo tkanych włókien. Mają one odsuwać podszewkę od naszego ciała, aby stworzyć termiczną warstwę, która ma ułatwić cyrkulację i utrzymywanie ciepła, które wytwarza nasz organizm. Mowa o temperaturze na poziomie 37 stopni Celsjusza.

Oprócz tego w skład Omni-Heat wchodzą także takie rozwiązania jak Heat-Seal, która ma zastąpić przeszycia laminowaniem termicznym. Mamy też oddychającą technologię OutDry Extreme, a także TurboDown, czy TurboDown Wave. Mają one łączyć naturalny puch z syntetyczną izolacją termiczną. Krótko mówiąc – będzie nam ciepło nawet wtedy, gdy warunki będą, delikatnie mówiąc niesprzyjające. Tak, ubrania z nowej kolekcji Columbia Warm Smarter rónież są wyposażone w szereg rozwiązań o których piszę.

Nowa kolekcja jesień/zima 2020

Wśród odzieży, która wchodzi w skład kolekcji znajdziemy zarówno ubrania dla kobiet, jak i mężczyzn. Postanowiłem jednak, co chyba oczywiste skupić się na odzieży, która dotyczy nas, mężczyzn.

Przede wszystkim znajdziemy dwie kurtki. Pierwsza z nich to Grand Trek Down Jacket, która jest lekka i wodoodporna. Tak, wyposażono ją w oddychającą technologię Omni-Tech. Warto zauważyć, że w tym przypadku zastosowano puch kaczy o sprężystości 650. Co to oznacza? Producent chwali się, że kurtka ma nam zagwarantować ciepło nawet w mroźną pogodę, a przy okazji nie będzie irytowała nas jej waga. Columbia Grand Trek Down Jacket wyceniono na 929,99 zł. Z kolei kolejna kurtka, Horizon Explorer Insulated Jacket jest ocieplona za pomocą ociepliny Thermarator, która oczywiście wspomagana jest przez technologię Omni-Heat Reflective. Jej cena wynosi 849,99 zł.

Nowa kolekcja to również bielizna Columbia Omni-Heat 3D Knit Crew II, którą możemy wykorzystać na przykład podczas aktywności fizycznej. Tak, spisze się od jesieni po wczesną wiosnę. Ma szybko odprowadzać wilgoć, zapewnić izolację termiczną, a za sprawą poliestrowego materiału ma nie krępować naszych ruchów. Jej cena wynosi 339,99 zł. Aby mieć komplet możemy również kupić leginsy Omni-Heat 3D Knit Tight II. Kosztuje 299,99 zł.

Nowa kolekcja jesień/zima 2020 zaprezentowana przez markę Columbia zawiera również trzy różnych par butów, które mają skutecznie izolować naszą stopę od zimna. Lekka podeszwa, wodoodporna konstrukcja, oddychająca membrana. To tylko kilka z cech śniegowców Hyper Boreal Omni Heat Tal. Warto dodać, że model kosztuje 679,99 zł.