CoNaEuro2020. Dania gromi, Włochy się męczą!

W sobotę rozegrano pierwsze mecze 1/8 finałów Mistrzostw Europy. Reprezentacja Danii rozgromiła Walię, a Włosi dopiero w dogrywce pokonali Austrię. #CoNaEuro2020 to nasz przegląd wydarzeń z boisk Mistrzostw Europy 2020!

#CoNaEuro2020. Walia bez szans w starciu z Danią

Pierwsze sobotnie spotkanie rozegrało się między Danią, a Walią. Faworytem tego meczu byli podopieczni Kaspera Hjulmanda, jednak Walia nie raz udowodniła, że potrafi zaskoczyć swojego przeciwnika. Niestety, tym razem się nie udało. Duńczycy od początku dominowali, jednak wyspiarze też mieli swoje okazje. Pierwsza bramka padła w 27. minucie po pięknym strzale zza pola karnego Kaspera Dolberga. Zawodnik drugą bramkę do swojego dorobku dołożył w 48. minucie, kiedy to obrońca Walii wybił piłkę pod nogi Duńczyka, a ten z 6 metrów wpakował piłkę do bramki. Napór na bramkę Danny’ego Warda nie ustawał. W 88. minucie padła bramka na 3:0. Przerzut z lewej strony na prawą świetnie wykorzystał Maehle, który zamieszał obrońcą i uderzył mocno na bramkę. Bramkarz Walii był bez szans. Kropkę nad „i” postawił Martin Braithwaite, który po pięknej wymianie podań w polu karnym przeciwnika pokonał bramkarza. Dania 4, Walia 0.

Włosi wygrywają z Austrią po mękach

Mogłoby się wydawać, że reprezentacja Włoch, która przeszła się po fazie grupowej bez straty punktu, pewnie poradzi sobie z Austriakami. Nic bardziej mylnego. Reprezentacja Austrii była bardzo dobrze przygotowana na mecz z Włochami. Od początku bardzo mądrze się bronili i pomimo tego, że podopieczni Roberto Mancini’ego. Dużym faktorem mógł być tutaj fakt, że Włosi nie grali już u siebie, a na Wembley. Austriacy mogli zszokować świat w 64. minucie, kiedy to po dośrodkowaniu i uderzeniu głową na bramkę Donnarummy, piłkę do siatki wbił Marko Arnautović, jednak napastnik chińskiego klubu Shanghai SIPG był na spalonym. 90. minut ciągłych ataków skończyło się wynikiem 0:0. O ile Austria robiła, co mogła, to nie mogła bronić się przed atakami Włochów przez 120 minut.

Włosi grają dalej!

Przełamanie Włochów przyszło w 95. minucie, kiedy to Chiesa przyjął piłkę po prawej stronie pola karnego Austriaków, wyprzedził obrońcę i trafił do siatki. Reprezentacja Włoch poszła za ciosem. W 102. minucie fantastycznym strzałem z rzutu wolnego popisał się Insignie, jednak Bachmann wykonał jeszcze lepszą paradę. Austriacy nie mieli jednak tyle szczęścia w 105. minucie, kiedy to po lekkim zamieszaniu w polu karnym do piłki dopadł Pessina, który pokonał bramkarza Austrii, podwyższając wynik na 2:0. Austrię było stać na jeden zryw, kiedy to w 114. minucie bramkę na 2:1 strzelił Sasa Kalajdzic. Włochy 2, Austria 1.

Już dziś kolejne spotkania 1/8 finałów Euro 2020. O meczach Holandia – Czechy i Belgia – Portugalia przeczytacie jutro w naszym podsumowaniu #CoNaEuro2020.