Corsair K65 RGB Mini – Recenzja 60% klawiatury

Moda na 60% klawiatury trwa w najlepsze. Nie dziwne więc, że każdy producent peryferiów chciałby ugryźć kawałek tego tortu. W ten oto sposób gościmy kolejną klawiaturę tego typu. Tym razem padło na Corsaira. Zapraszam więc do lektury recenzji modelu Corsair K65 RGB Mini.

Wstęp i specyfikacja Corsair K65 RGB Mini

Jakiś czas temu gościliśmy całkiem udany model klawiatury 60% od HyperX, jej recenzję możecie znaleźć tutaj. Tym razem padło na klawiaturę od amerykańskiego producenta – Corsair K65 RGB Mini. Klawiatura na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym, jej design przywodzi na myśl typowe sześćdziesiątki obecne na rynku. Producent nie pokusił się o łącze bezprzewodowe, przełączniki to naturalnie CherryMX (co jest poniekąd znakiem rozpoznawczym tego producenta) w kolorze czerwonym oraz srebrnym (speed) i te drugie są obecne w naszym egzemplarzu. Naturalnie, obecne jest podświetlenie RGB oraz obsługa oprogramowania iCUE (choć nie jest ono wymagane, klawiatura umożliwia zmianę efektów za pomocą skrótów klawiszowych). W dalszej części recenzji zajmę się samą klawiaturą, nim jednak się to stanie – specyfikacja:

Rozmiar: 60%

Układ: US ANSI

Przełączniki: CherryMX Speed

Wymiary: 294 x 105 x 44 mm

Typ przełącznika: Liniowy (linear)

Typ klawiatury: Zabudowana (closed-design)

Podświetlenie: RGB, Punktowe

Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne

Materiał keycapów: PBT

Metoda wytwarzania keycapów: Double-shot

Oprogramowanie: Tak

Bezprzewodowa/przewodowa: Nie/Tak

Łączność: USB-C

Hotswap przełączników: Nie

Waga: 580 g

Konstrukcja i jakość wykonania

Dla fanów tejże firmy dobrych wiadomości nie mam. Jakość wykonania klawiatury jest po prostu kiepska, producent postawił na przeciętnej jakości tworzywo sztuczne, co zdecydowanie czuć. Zabrakło jakiejkolwiek regulacji kąta nachylenia. Keycapy są dobrej jakości, nie mam do tego elementu zastrzeżeń. Waga klawiatury jest dość niska, do tego gumowe nóżki są niewielkie. Mimo to, klawiatura nie ślizga się po biurku. Mount plate jest metalowy, pomimo, że pierwsze wrażenie może sugerować inaczej. Stabilizatory są suche, nie pokuszono się o żadne smarowanie (co oczywiście ma swoje konsekwencje, podczas korzystania są one wyraźnie słyszalne).

Corsair K65 RGB Mini brzmi trochę jak plastikowa zabawka. Absolutnie nie czuć iż mamy do czynienia z drogim sprzętem. Przełączniki wyraźnie „brzdękają”, co bywa dość upierdliwe podczas pracy z jej wykorzystaniem. Poniżej zamieszczam test dźwięku.

Podświetlenie i wyposażenie Corsair K65 RGB Mini

Do podświetlenia nie mogę mieć uwag. Jest jasne i żywe, kolory są wyraźne, a biały mount plate tylko potęguje ten efekt. Barwa biała wpada w poświatę różowego, to normalne zważywszy że są to diody RGB bez W. Spacja posiada 3 diody z czego każda może działać niezależnie (takie samo rozwiązanie widziałem już u HyperX). Poniżej garść efektów świetlnych z tej klawiatury.

Akcesoria dołączone do Corsair K65 RGB Mini nie wywołają efektu wow ale nie przyniosą także wstydu. Producent dołączył plastikowy keycap puller, 2 dodatkowe keycapy na spację oraz esc a także kabel USB-C > USB-A o długości 1.8 m, co powinno wystarczyć do większości typowych stanowisk.

Oprogramowanie i podsumowanie

Oprogramowanie to to bardzo mocna strona Corsair K65 RGB Mini (choć nie rekompensuje reszty). Soft jest dopracowany i rozbudowany, na plus także obsługa wszystkich podświetlonych produktów tego producenta. Z jego poziomu możemy zmienić efekty, zaprogramować makra, zamienić funkcje klawiszy oraz inne ustawienia klawiatury. Na ten element należy się naturalnie plus.

9 Wynik