Cristiano Ronaldo dogadany z Manchester City!

Portugalczyk uzgodnił warunki z angielskim klubem. Cristiano Ronaldo wkrótce może zostać zawodnikiem The Citizens. Manchester City musi jednak dogadać się z Juventusem, który nie chce puścić zawodnika za darmo!

Cristiano Ronaldo jedną nogą w Manchester City

Najpierw Messi, teraz Ronaldo. Najwięksi piłkarze zmieniają kluby. O ile Argentyńczyk trafił już do PSG i oficjalnie jest zawodnikiem paryskiego klubu, to Cristiano Ronaldo musi jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Według najnowszych informacji Portugalczyk dogadał się z Manchester City w sprawie indywidualnego kontraktu. Jak podaje Sky Sports, CR7 spakował już swoje rzeczy i jest przekonany o swoim transferze do Anglii.

Jak podają źródła, Cristiano Ronaldo nie pojawił się na piątkowym treningu i pożegnał się ze swoimi kolegami z Juventusu. Sprawa transferu wydaje się przesądzona. Portugalczyk od kilku miesięcy pojawiał się w plotkach transferowych. Sam nie był zadowolony z czasu spędzonego we Włoszech, a Juventus z powodów finansowych szukał partnera transferowego do wymiany. Ten już się znalazł.

Kluby muszą się dogadać

Co prawda Cristiano Ronaldo dogadał się z angielskim klubem, to jednak aby do transferu rzeczywiście doszło, Manchester City i Juventus muszą uzgodnić warunki wymiany. Włoski klub nie chce oddać swojego zawodnika za darmo, zaś władze The Citizens nie chcą oddać wartościowego zawodnika. Głównym tego powodem jest fakt, że CR7 po tym sezonie zostanie wolnym agentem.

W czwartek wieczorem Jorge Mendes, agent Ronaldo przekazał władzom włoskiego klubu, że Portugalczyk nie chce już występować w barwach Juventusu. To oznacza, że w ciągu kilkunastu godzin transfer powinien dojść do skutku. Portugalski zawodnik został ściągnięty do Turynu w celu zdobycia Ligi Mistrzów. To się jednak nie udał. Wygląda na to, że CR7 spróbuje osiągnąć to z klubem z Manchesteru. Ku smutkowi kibiców United będzie to City.