Cristiano Ronaldo w Man City? Znane są szczegóły oferty!

O tym, że Cristiano Ronaldo chce opuścić Turyn, pisze się od dawna. Teraz może się to stać rzeczywistością, ponieważ o Portugalczyka stara się Manchester. Nie jest to jednak United, a Manchester City! Znane są szczegóły oferty The Citiznes!

Manchester City ma ambitne plany

The Citizens szukają wzmocnień i ich plany są ambitne. Pomimo tego, że Manchester City został Mistrzem Anglii, to jednak nie zdołali zdobyć pucharu Ligi Mistrzów. Klub z Manchesteru musiał uznać wyższość swojego rywala z angielskich boisk, Chelsea Londyn. Klub prowadzony przez Pepa Guardiolę szukał więc dużych wzmocnień. Na liście znaleźli się m.in. Harry Kane, Robert Lewandowski, a teraz do tych graczy dołączył Cristiano Ronaldo.

Przeczytaj także: Zahavi rozmawia z PSG! Lewandowski stworzy duet z Messim?

Portugalczyk nie wydaje się szczęśliwy w Turynie. Cristiano Ronaldo został ściągnięty do Juventusu w celu wygrania Ligi Mistrzów. To się jednak nie udało, a w tamtym sezonie Stara Dama nawet nie sięgnęła po mistrzostwo Włoch. Portugalczyk zdaje się, chce uciec z włoskiego klubu, a Manchester może być jego wybawcą.

Cristiano Ronaldo wróci na Wysyp?

Od kilku dni w mediach społecznościowych pojawiają się nagłówki, które sugerują, że Manchester City przygotowuje się do transferu Cristiano Ronaldo. Portugalczyk miałby wrócić do Anglii jeszcze w tym okienku transferowym. Jak podaje włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, agent Portugalczyka kontaktował się już z angielskim klubem.

CR7 trafi do Manchesteru? Nie chodzi jednak o United, a City!

Włoch podaje, że Manchester City jest jedynym kierunkiem, który mógłby stać się rzeczywistością, jeśli chodzi o transfer Cristiano Ronaldo. Według niego CR7 może oczekiwać od The Citizens aż 15 milionów euro rocznie. Kluby są jednak daleko od porozumienia, ponieważ City nie chce zapłacić dużo za piłkarza, który nie jest pod kontraktem, a Juventus nie chce stracić go za darmo. Władze Juventusu wołają od City Gabriela Jesusa, jednak Pep Guardiola nie jest skłonny do takiej wymiany.

O tym, jak potoczy się sytuacja, przekonamy się w niedalekiej przyszłości. Fani Manchesteru United na pewno mieliby za złe, że CR7, legenda Old Trafford zasiliła szeregi ich największego przeciwnika.