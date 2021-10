Czasy dostaw iPhone 13 mogą się wydłużyć. Apple ogranicza produkcję!

Apple najwidoczniej ma spore problemy z produkcją najnowszej serii swoich smartfonów. Według raportów modele iPhone 13 sprzedają się tak dobrze, że amerykański gigant musiał swoje wszystkie siły skierować na produkcję tegorocznych modeli. To jednak nie potrwało długi.

Brak półprzewodników krzyżuje plany producentów

Światowy kryzys związany z niedoborem półprzewodników trwa w najlepsze. Producenci nie mogą w pełni wykorzystywać swoich fabryk, ponieważ brakuje kluczowych elementów do produkcji urządzeń. Podobnie jest w przypadku Apple i najnowszych smartfonów producenta. Seria iPhone 13 sprzedaj się tak dobrze, że gigant z Cupertino musiał odpuścić produkcję starszych modeli i wszystkie części kierować w stronę „trzynastki”.

Jak się jednak okazało, nie było to działanie, które można było utrzymać przez dłuższy czas. Gdyby proces ten się utrzymał, wkrótce zasoby Apple w kwestii półprzewodników mocno by się wyczerpały. Do tego producent nie mógł dopuścić. Modele z serii iPhone 13 zadebiutowały na początku września i w dalszym ciągu występuje problem z dostępnością smartfonów. To wkrótce może się pogorszyć.

Apple ogranicza produkcję iPhone 13

Jak podaje Bloomberg, gigant z Cupertino musiał mocno ograniczyć swoją produkcję iPhone 13. Raport przygotowany przez serwis mówi, że produkcja najnowszej serii smartfonów zmalała do 10 milionów egzemplarzy miesięcznie. Jest to spory spadek! Jak zapowiadał producent, w czwartym kwartale 2021 roku Apple miało w planach wyprodukować aż 90 milionów urządzeń.

Ta liczba będzie niemożliwa do osiągnięcia, a to wszystko ze względu na wielki kryzys na rynku półprzewodników. Elementy te wykorzystywane są w wielu innych urządzeniach. Fakt, że Apple planuje sporą ich część przeznaczyć do produkcji nadchodzących laptopów z serii MacBook Pro, tylko bardziej wpływa na produkcję smartfonów.