Czesław Michniewicz trenerem reprezentacji Polski!

Saga pod tytułem „kto będzie selekcjonerem reprezentacji Polski” w końcu się zakończyła. Wiemy, kto poprowadzi reprezentację Polski w barażowych meczach MŚ 2022 i będzie pracował nad przyszłością tej drużyny. Nowym trenerem narodowej kadry został Czesław Michniewicz!

Nie dla Nawałki!

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że nowym trenerem reprezentacji Polski będzie Adam Nawałka. Polski trener był murowanym kandydatem wytypowanym przez polskie media do zastąpienia Paulo Sousy. Z czasem jednak jego kadencja słabła, by końcem końców wypaść z planów Cezarego Kuleszy. Nawałka doprowadził naszą kadrę do ćwierćfinałów Mistrzostw Europy 2016, jednak podczas mundialu w Rosji Polska odpadła już w fazie grupowej.

Sam Adam Nawałka powiedział, że prezes PZPN, przed kilkoma dniami osobiście poinformował go, że nie zostanie on trenerem reprezentacji Polski. 64-letni szkoleniowiec przyznał, że nie chowa żadnego urazu względem Kuleszy i będzie mocno wspierał naszą reprezentację w walce o udział w Mistrzostwach Świata 2022. Niemniej jednak można powiedzieć, że PZPN niezbyt dobrze potraktowało byłego selekcjonera. Stworzyło nadzieję na pracę, by potem odstawić jego kandydaturę na dalszy plan, a następnie całkowicie z niego zrezygnować.

Czesław Michniewicz nowym trenerem reprezentacji Polski!

Czesław Michniewicz został dziś oficjalnie ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Przed Michniewiczem stoi nie lada wyzwanie, ponieważ już za dwa miesiące nasza reprezentacja rozegra prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w ostatnich kilku latach – mecz w ramach baraży do MŚ 2022 w Katarze. W Moskwie zagramy z Rosją. Jeśli uda się wygrać ten pojedynek w kolejnej rundzie spotkamy się ze zwycięzcą pary Czechy/Szwecja. Mecz ten odbędzie się w naszym kraju.

Mianowany na trenera kadry Czesław Michniewicz ostatnie miesiące spędził w Legii Warszawa. Teraz będzie jednak trenował najważniejszą drużynę w kraju. Umowa będzie obowiązywać do końca 2022 roku z opcją przedłużenia. Miejmy nadzieję, że kadra narodowa pod jego wodzą zagra na zbliżających się Mistrzostwach Świata w Katarze i przynajmniej wyjdzie z grupy.