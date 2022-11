Rosnąca baza użytkowników, szybko zmieniająca się sieć firm opartych na Bitcoinie oraz zmienność cen sprawiły, że szał na kryptowaluty osiągnął nowe szczyty. Nasuwa się więc pytanie, czy inwestycja w Bitcoin jest lepsza od złota w 2022 roku? Ta wirtualna waluta ma rozwijający się ekosystem i wspierające ją inwestycje górnicze, przypominając ludziom gorączkę złota. Być może właśnie to jest podstawą do porównywania Bitcoina do fizycznego złota.

Niektórzy entuzjaści kryptowalut uważają jednak, że Bitcoin jest cyfrową wersją fizycznego złota. Entuzjaści ci wyobrażają sobie planetę, na której aktywa cyfrowe będą miały więcej realnych zastosowań w codziennym życiu ludzi. Obecnie Bitcoin, najcenniejsza waluta cyfrowa, rozpoczyna swoją drogę do stania się legalnym magazynem wartości.

Jeśli chcesz wydobywać lub inwestować w Bitcoin, wszystkie informacje znajdziesz tu.

Czy inwestycja w Bitcoin jest lepsza od złota w 2022 roku?

Jak Bitcoin wypada w porównaniu do złota?

Bitcoin i złoto są cennymi aktywami, niezależnymi od rządów. Ponadto, są to aktywa ograniczone, a ich wartość ulega deprecjacji lub aprecjacji w zależności od popytu i podaży. Przez lata Bitcoin przynosił inwestorom ogromne zyski pomimo niepewności związanej z jego regulacjami. Niektórzy twierdzą jednak, że złoto w końcu straci swój blask, ścigając się z Bitcoinem.

Podobnie jak w przypadku złota, podaż Bitcoina nie przekroczy 21 milionów cyfrowych monet. Oznacza to, że złoto i Bitcoin są towarami deficytowymi. Ponadto, złoto i Bitcoin są niezależne od jakiegokolwiek rządu. Dlatego nie deprecjonują się z powodu inflacji, którą kontrolują współczesne rządy.

Być może to wyjaśnia rosnącą popularność Bitcoina wśród instytucji. Duże korporacje, takie jak Tesla i Block dodały Bitcoin do swojego portfela inwestycyjnego. Więcej organizacji zamienia również swoje skarby pieniężne na Bitcoin. I to może być droga do ugruntowania pozycji Bitcoina jako cyfrowego złota.

Ale Bitcoin ma kilka zalet i korzyści, które czynią go lepszym niż metal szlachetny. I to wyjaśnia, dlaczego Bitcoin może być lepszy niż fizyczne złoto i zyskać większą popularność.

Czy inwestycja w Bitcoin jest lepsza od złota w 2022 roku?

Co sprawia, że Bitcoin jest lepszy od fizycznego złota?

Dokładne badanie ujawnia, że Bitcoin ma przewagę nad fizycznym złotem. Na przykład, Bitcoin i złoto są aktywami deficytowymi. Jednak założenie dotyczące podaży złota może być błędne. Amerykańska Służba Geologiczna (U.S. Geological Survey) ujawniła, że ludzie wydobyli ostatnio około trzech czwartych złota ze skorupy ziemskiej. Oznacza to, że w ziemi znajduje się ponad 50 000 ton metrycznych tego metalu szlachetnego.

W związku z tym firmy górnicze mogą uznać, że wydobycie pozostałych złóż będzie opłacalne, jeśli cena złota gwałtownie wzrośnie. Złoto może więc nie być towarem deficytowym, ponieważ jego podaż może wzrosnąć w przypadku sprzyjających warunków rynkowych.

Z drugiej strony, podaż Bitcoina jest skończona, co wynika z jego kodu komputerowego. Nikt nie może ingerować w kod komputerowy Bitcoina. I to jest główna przyczyna jego niestabilności. Nikt nie może dostosować podaży Bitcoina do zmieniającego się popytu i zniwelować nierównowagi. Zmiana limitu podaży 21 milionów Bitcoinów wymagałaby przeprowadzenia procesu hard fork (utworzenia nowego łańcucha). Oznacza to, że Bitcoin pozostaje niezmieniony, a stworzenie więcej niż możliwych monet cyfrowych wymagałoby zmiany kodu.

Czy inwestycja w Bitcoin jest lepsza od złota w 2022 roku?

Ponadto, przechowywanie i przenoszenie Bitcoina jest łatwiejsze niż transport złota. Cyfrowy charakter oznacza, że dostęp do Bitcoin można uzyskać w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z inteligentnego urządzenia i Internetu. Ponadto podzielność Bitcoina do ośmiu miejsc po przecinku oraz możliwość wykorzystania w transakcjach międzynarodowych i lokalnych sprawiają, że jest on lepszy niż złoto. Noszenie przy sobie sztabki złota, by zapłacić za filiżankę herbaty w restauracji, czy zrzucenie z siebie jej części, by zapłacić za podatek, jest w większości przypadków niepraktyczne, a wręcz niemożliwe.

Niemniej jednak, Bitcoin pozostaje aktywem bardzo zmiennym, a jego spokojne posiadanie nie jest łatwe. Dlatego ktoś, kto posiada fizyczne złoto, może spać lepiej niż inwestor, który zajmuje się kryptowalutą Bitcoin. Jednak w dłuższym okresie czasu zyski z Bitcoina są przeważnie lepsze niż ze złota.

Czy inwestycja w Bitcoin jest lepsza od złota w 2022 roku?

Czy inwestycja w Bitcoin jest lepsza od złota w 2022 roku? Uwagi końcowe

Złoto i Bitcoin są porównywane przez inwestorów na całym świecie. Niemniej jednak Bitcoin bez wątpienia staje się lepszą inwestycją ze względu na swój cyfrowy charakter, rosnącą popularność, podzielność, przenośność i inne właściwości, których nie posiada złoto. Zgadzacie się z tym?

Zachęcamy do lektury innych artykułów na temat kryptowaluty Bitcoin.