Czy Lewandowski powinien pobić rekord? W Niemczech trwa dyskusja

Robert Lewandowski stoi przed szansą pobicia rekordu Gerda Mullera. W miniony weekend Polak zrównał się z legendą Bayernu Monachium, a przed nim ostatnia kolejka sezonu. W Niemczech trwa dyskusja czy polski napastnik rzeczywiście powinien zagrać w nadchodzących spotkaniu.

Rekord wyrównany, pora go pobić

Rekordy są po to by je pobijać. Jest to prawidłowe podejście i każdy sportowiec żyje według tych słów. To samo tyczy się Roberta Lewandowskiego. W minioną sobotę Bayern Monachium mierzył się z Freiburgiem. Mecz zakończył się wynikiem remisowym (2:2), jednak zarówno piłkarska Polska, jak i Niemcy patrzyli tylko na jedno – czy Lewandowski wyrówna rekord Gerda Mullera.

Tak, Robert Lewandowski pokonał rekord. W 26. minucie jak zawsze pewnie podszedł do piłki, ustawił piłkę na jedenastym metrze i z precyzją wykorzystał rzut karny. Był to jego 40 gol w sezonie, przez co wyrównał tym samym legendarny rekord. Niestety, w drugiej połowie miał trzy okazje by go pobić, jednak bramka gospodarzy była zaczarowana.

Szansę na pobicie rekordu Robert Lewandowski będzie miał w ten weekend (22.05). Bayern Monachium zmierzy się z Augsburgiem. Czy jest lepsze miejsce na śrubowanie rekordu, niż boisko, na którym swoje mecze rozgrywał Gerd Muller? Chyba nie. Problem polega na tym, że w Niemczech trwa dyskusja czy Lewandowski rzeczywiście powinien zagrać w nadchodzących spotkaniu.

Czy Robert Lewandowski powinien pobić rekord?

U naszych zachodnich sąsiadów trwa dyskusja czy Robert Lewandowski powinien wychodzić na boisko i starać się pobić rekord. Głosy są podzielone. W ostatnim czasie na temat całej sytuacji wypowiedział się były piłkarz Bayernu Monachium i reprezentant Niemiec, Dietmar Hamann. Ekspert stacji Sky Sports stwierdził, że Robert Lewandowski powinien sobie odpuścić i „trzymać się z dala od rekordu”. Argumentacja? Bayern bez Gerda Mullera nie byłby w tym miejscu co teraz.

Zupełnie innym podejściem wykazał się dziennikarz „Sport BILD”, który w liście do Thomasa Mullera odniósł się do sytuacji związanej z Lewandowskim i rekordem. Raimund Hinko wstrzymał się od dyskusji na temat tego, czy Robert powinien lub nie pobijać rekord Mullera, jednak napisał co innego.

„Jeśli w sobotnim meczu z Augsburgiem w 90. minucie będzie widniał bezbramkowy remis, a Robert Lewandowski będzie stał niekryty, założę się, że oddacie mu piłkę. Wiem jak bardzo cenisz (Thomas Muller – przyp. red.) sobie ducha sportowej rywalizacji. Gerd Muller by to pochwalił.

Do całej sytuacji odniósł się również sam Lewandowski. Polski napastnik otwarcie przyznał, że gra po to, aby pobijać rekordy. Wyznał, że „nawet jeśli Bayern otrzyma rzut karny w 90. minucie, weźmie piłkę i ustanowi rekord„.

Spotkanie z Augsburgiem odbędzie się 22 maja o 15:30.