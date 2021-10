Czym różnią się poszczególne rodzaje whisky?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Żaden alkohol nie jest jednorodnym trunkiem. Każdy rodzaj ma swoje podrodzaje i podgatunki. Tak samo jest z whisky, która zresztą w ostatnim czasie zyskuje coraz większą popularność. Dzisiaj po ten trunek sięgają nie tylko dżentelmeni przy partii pokera. Coraz częściej piją go nawet kobiety. No ale jakie są podstawowe rodzaje whisky? Na który wariant najlepiej postawić? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Malt whisky

Pierwszym typem whisky jest malt whisky, czyli whisky słodowa – https://browar-tenczynek.pl/produkt/whisky-palikot-selekcja/ . Produkuje się ją ze sfermentowanego zacieru. Ten z kolei bazuje wyłącznie na słodzie jęczmiennym. W sytuacji gdy whisky została wytworzona z jednego rodzaju ziarna i w jednej destylarni, a zatem nie doszło do zmieszania jej z innymi produktami wytworzonymi z tego samego rodzaju ziarna, to mamy do czynienia z tak zwaną single malt whisky. W wielu państwach ten podtyp whisky obarczony jest bardzo restrykcyjnymi zasadami produkcji. Single malt whisky otrzymuje wręcz certyfikat potwierdzający, że rzeczywiście została wytworzona zgodnie z przepisami.

Rodzaje whisky: Grain whisky

Drugim rodzajem whisky jest grain whisky. Ona z kolei powstaje z innego rodzaju zboża niż jęczmień. Najczęściej do jej produkcji stosuje się pszenicę, żyto, a nawet kukurydzę. Nazwy podtypów tego rodzaju whisky zależą natomiast od tego, jakiego zboża użyto w procesie wytworzenia whisky. Przykładowo zatem rye malt whisky będzie bazowała na wkładzie żytnim. Często w sklepach można także spotkać mieszkanki dwóch lub nawet trzech zbóż. Popularne są chociażby whisky pszeniczno-żytnie.

Sprawdź inne nasze artykuły na temat whisky.

Single cask

Czasem można też spotkać się z określeniem – single cask. To whisky z jednej beczki. Zachowuje czystość gatunkową, ponieważ nie jest mieszana z innymi beczkami w obrębie danej destylarni. Zabieg kupażowania przeprowadza się zatem bezpośrednio z beczki. Ewentualnie można whisky nieco rozcieńczyć wodą. Jak sposób wytwarzania tej whisky wpływa na jej właściwości? Przede wszystkim alkohol ten nalewany jest do butelek bezpośrednio z beczki. Oznacza to, że w pewnym sensie zyskuje „moc beczki”.

Rodzaje whisky: Blended whisky

Fani whisky najczęściej sięgają jednak po najbardziej rozpowszechniony wariant, czyli blended whisky. To po prostu mieszanka różnych rodzajów tego trunku. W butelce blended whisky można znaleźć zarówno whisky słodową, zbożową, a nawet wspomnianą single cask. Taka whisky jest też najtańsza. No ale to tak jak z tanim winem. Dobrze kopie, ale czy ma jakikolwiek smak? Niekoniecznie. Właśnie dlatego po blended whisky na pewno nie sięgną koneserzy tego trunku. Oni wybiorą któryś z wcześniej wymienionych wariantów.