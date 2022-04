Czym jest Czarny Kamień z Mekki?

Czarny Kamień w Mekce jest miejscem pielgrzymek tysięcy, jeśli nie milionów muzułmanów na przestrzeni całego roku. Czym tak naprawdę jest to wielkie pudło? Skąd pochodzi tak wielkie zainteresowanie nim?

Czym jest Czarny Kamień?

Najpierw należy wyjaśnić, że wielkie pudło powyżej wcale nie jest „Czarnym Kamieniem” sensus stricte. Kamień, o którym mówimy jest znacznie mniejszy i został wbudowany w większą całość, którą widzimy powyżej. Czarna budowla to świątynia, Al – Kaaba. Kamień dzieli się na około 8 mniejszych kawałków, oprawionych w srebrną ramę.

Co do konkretnego pochodzenia i dokładnej charakterystki skały – tu niestety pojawiają się schody. Ze względu na kult, jakim jest otoczony, strażnicy kultury islamu nie pozwalają na żadne badania czy kontakt z kamieniem. Nie powstrzymało to jednak naukowców, którzy pomimo ograniczonych środków wciąż wysnuwali różne teorie dotyczące potencjalnego pochodzenia kamienia z Mekki.

To właśnie czarny kamień z Mekki, dużo mniejszy niż otaczające go pudło

Do najpopularniejszych teorii o pochodzeniu kamienia należą 3 główne, do których odwołuje się większość badaczy. Podejrzewano, że kamień jest meteorem, agatem lub kawałkiem zastygłej lawy – obsydianem. Obecnie zgodnie z aktualnymi badaniami, najbardziej prawdopodobną wersją jest wielki agat – półszlachetny minerał. Od pocierania i dotykania przez tysiące rąk, kamień stał się tak wypolerowany, że można dostrzec w nim własne odbicie.

Dlaczego kamień otoczony jest takim kultem?

Wszystko związane jest z ogromem legend, które towarzyszą większości religii i kultów. Tu jest nieinaczej. Jako największa świętość muzułmanów ma dość bogate zaplecze historyczne i ma za sobą również dość ciekawą legendę.

Zgodnie z tym, w co wierzą wyznawcy islamu, kamień z Mekki jest darem od Boga dla Adama, gdy człowiek został na zawsze wygnany z Raju. Choć na początku biały, z czasem pod wpływem wchłaniania grzechów ludzi stawał się coraz bardziej czarny. Według podań, to sam Adam wbudował go róg budowli. Po wielkim potopie, sam Archanioł Gabriel miał przekazać go Abrahamowi, który ponowie umieścił kamień na swoim miejscu.

Jako miejsce kultu, przypominać może żydowską Ścianę Płaczu, czy częste miejsce pielgrzymek katolików jak Fatima czy Jerozolima.

Czy każdy może go dotknąć?

Przy Al-Kaabie może przebywać każdy, zarówno kobiety (w islamie stawiane często poniżej mężczyzn) jak i innowiercy. Trzeba jednak pamiętać, że jest to największa świętość muzułmanów i zachowania inne niż wywodzące się z tradycji islamu mogą zostać źle odebrane. Dodatkowo, mimo że sama Al-Kaaba jest dostępna dla wszystkich, leżący niedaleko Meczet Proroka, pozostałość domu Mahometa jest całkowicie zamknięta dla ludzi innej wiary.