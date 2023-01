Dacia postanowiła zakpić z BMW i jego modelu subskrypcji, który bawarski producent ma w planach wprowadzić na wszystkich rynkach. Rumuński producent zdecydował się na rozdanie swoim klientom termoforów, co jest jawnym ciosem w stosunku do subskrypcji na podgrzewane fotele, którą niemiecki koncern stosuje na rynku koreańskim.

Abonamenty na poszczególne funkcje samochodu przyszłością motoryzacji?

O tym, że BMW i wielu innych producentów planuje wprowadzenie modelu subskrypcji, który pozwoli na korzystanie z poszczególnych funkcji samochodu, za który przecież zapłaciliśmy, dopiero po zapłaceniu abonamentu. Taką praktykę bawarski producent stosuje już między innymi w Korei Południowej. Na tamtejszym rynku, jeśli chcemy skorzystać z podgrzewanych foteli, musimy opłacić abonament.

Dacia rozdaje termofory, nabijając się z BMW!

Źródło: Masz jedno z tych aut? Uważaj, może zostać skradzione!

W teorii za fotele płacimy więc dwa razy, ponieważ całe osprzętowanie znajduje się w naszym samochodzie. Aby jednak korzystać z tego wygodnego rozwiązania trzeba opłacić abonament. Takie rozwiązanie wprowadziło nie tylko BMW, ale również m.in. Mercedes-Benz, który planuje zastosowanie subskrypcji na lepsze osiągi. Ze wszystkiego postanowiła zakpić Dacia.

Dacia nabija się z BMW i innych producentów

Dacia co prawda nie jest producentem z półki premium, ale tworzy auta, które mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Rumuński koncern postanowił zakpić sobie z producentów samochodów, którzy zamierzają stosować abonament na funkcje, w które auto zostaje wyposażone w momencie procesu jego tworzenia. Dlatego też rozdaje termofory, które może odebrać każdy między 1 a 2 lutego w salonach Trinity Way w Manchesterze, Fendrod Way w Swansea oraz Brent Cross w Londynie.

Rumuński producent nazwał termofory zastępcą dla podgrzewanych siedzeń. Dacia uważa również, że wygoda i komfort podczas jazdy samochodem nie powinien być powiązany z dodatkowymi kosztami w postaci abonamentów. Wiele modeli tego producenta posiada podgrzewane fotele w standardzie.

Termofory mają być odpowiednikiem podgrzewanych siedzeń, na które BMW wprowadziło abonament.

Źródło: carscoops