Daft Punk kończy karierę. Koniec ery muzyki elektronicznej!

Daft Punk to jedna z najważniejszych grup muzycznych ostatnich 30 lat. Pochodzący z Paryża muzycy grubymi nutkami zapisali się w historii współczesnej muzyki. Niestety, na wszystko kiedyś przychodzi koniec. Dziś na oficjalnym koncie Daft Punk w serwisie YouTube pojawiło się nagranie Epilogue, na końcu którego rozbrzmiewają słowa “Hold on, if love is the answer, you’re home”, które sugerują o zakończeniu pięknej kariery.

Daft Punk kończy karierę, a razem z nią dobiega pewna epoka muzyki elektronicznej

Po 28 latach wspaniałej przygody Daft Punk ogłosił, że przyszła pora na rozstanie. Pierwszy kontrakt Guy-Manuel de Homem-Christo i Thomas Bangalter podpisali w 1997 roku, jednak początki działalności grupy datuje się na 1993 rok. W przeciągu trzech dekad aktywności w branży muzycznej duet nagrał cztery płyty. Stały się one podwalinami muzyki elektronicznej jaką znamy dziś. Charakterystyczne ubrania oraz futurystyczne hełmy stały się znakiem rozpoznawczym paryskiego duetu.

Warto jednak zaznaczyć, że grupa swoją karierę muzyczną zaczynała od indie-rocka. Przy współpracy z Laurentem Brancowitzem Guy-Manuel de Homem-Christo i Thomas Bangalter tworzyli zespół “Darlin”. Ich twórczość nie przypadła do gustu słuchaczom. W brytyjskim czasopiśmie “Melody” ukazała się recenzja określająca ich muzykę jako “a daft punky trash”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza “głupi punkowy śmieć”. Właśnie z tego określenia wywodzi się nazwa zespołu Daft Punk, który powstał po rozpadzie się zespołu “Darlin”. Od 1999 roku Daft Punk występowali w hełmach.

Daft Punk to legendarny zespół, którego twórczość na stałe zapisała się w historii muzyki elektronicznej!

Jednym z największych utworów francuskiego duetu jest kawałek “Get Lucky”, który powstał przy współpracy z Pharellem Williamsem i Nilem Rodgersem. Pochodził on ze studyjnego albumu “Random Access Memories”. Kawałek ten sprawił, że DP kilka miesięcy później cieszyli się z kilku statuetek Grammy.

Pożegnanie, na które żaden fan nie był gotów

Dziś w sieci pojawiło się 8-minutowe pożegnanie o nazwie “Epilogue”. Na nagraniu widzimy dwóch artystów Daft Punk w swoich charakterystycznych strojach idących przez pustynię. Wszystko rozgrywa się w ciszy, jednak po kilku sekundach muzycy wysadzają się w powietrze. Ma to symbolizować koniec pięknego okresu.

Pod koniec nagrania zaczyna rozbrzmiewać muzyka. Akompaniuje chór śpiewające słowa “Hold on, if love is the answer, you’re home” pochodzące z utworu “Touch”. Na ekranie widzimy także datę “1993-2021”, które oznaczają lata działalności zespołu.