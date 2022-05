Daniel Omielańczuk wraca do KSW! Pierwsza walka na KSW 70

Po 13 latach absencji do klatki organizacji KSW powróci Daniel Omielańczuk. Uznawany za jednego z najlepszych Polskich “ciężkich” zawalczy z Ricardo Praselem.

Daniel Omielańczuk – 39-letni weteran!

Kto chociaż trochę interesuję się Polską sceną MMA dobrze wie, kim jest Daniel Omielańczuk. Dorobek tego zawodnika to blisko 40 zawodowych pojedynków. Może pochwalić się rekordem 25 zwycięstw, 12 porażek, 1 remisu i 1 pojedynku uznanego za nieodbyty. Daniel stoczył 9 pojedynków w najlepszej organizacji na święcie – UFC. Wygrał 4 z nich. Do Polskiej federacji wraca po 13 latach. Wtedy to dwukrotnie przegrywał podczas turnieju wagi ciężkiej. Jego przeciwnikami byli Konstantin Glukhov i David Oliva.

Link do walki kickbokserskiej Omielańczuk vs Thompson znajdziecie tutaj!

Daniel Omielańczuk vs Ricardo Prasel

Ricardo Prasel to mocny zawodnik, co potwierdził w swoim debiucie w organizacji KSW. Wtedy jego przeciwnikiem był inny polski zawodnik – Michał Kita. Popularny “Masakra” musiał uznać wyższość rywala już w drugiej rundzie starcia. Reprezentujący niemieckie barwy Prasel pokonał Kite po brutalnym “ground and pound”. Daniel Omielańczuk wchodzi do tej walki po dwóch porażkach i będzie to jego szansa na „rehabilitacja” i powrót na zwycięskie tory.

KSW 70!

70-ta gala konfrontacja sztuk walki odbędzie się w Łodzi 28.05.2022. “Main eventem” gali będzie starcie między Mariuszem Pudzianowskim a Michałem Materlą, o którym pisaliśmy tutaj!

Walka wieczoru | Main event

Mariusz Pudzianowski (16-7 1NC, 11 KO) vs Michał Materla(31-8, 11 KO, 13 Sub)

Karta główna | Main card

Ivan Erslan (11-1 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs Rafał Kijańczuk (10 KO)

Radosław Paczuski (3-0, 2 KO) vs Jason Wilnis (2-0, 1 KO)

Albert Odzimkowski (11-6 1NC, 3 KO, 7 Sub) vs Tommy Quinn (8-5 1NC, 3 KO, 1 Sub)

Daniel Omielańczuk (25-12 1NC 1D) vs Ricardo Prasel (12-30)

