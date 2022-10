Cztery dni: 22.10, 5.11, 19.11 oraz 3.12 to okazja na darmowy przegląd samochodu, a konkretnie oświetlenia w naszym aucie. Sprawdźcie listę stacji kontroli, w których możliwe będzie wykonanie badania.

Jesień w pełni – chyba wszyscy się zgodzicie. To oznacza, że dzień jest coraz krótszy, a jazda po zmroku nie należy do najprzyjemniejszej. Szczególnie, gdy kierowcy jadący z naprzeciwka mają źle ustawione reflektory. I to właśnie kilka nadchodzących dni będzie świetną okazją do tego by zrobić darmowy przegląd samochodu, a konkretnie oświetlenia. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nie oślepiamy innych uczestników ruchu. Fakt, taka usługa kosztuje dwadzieścia złotych, jednak zawsze za to możecie sobie kupić… coś dobrego. Tym bardziej, że za darmo uzyskacie gwarancję bezpiecznej jazdy po zmroku.

Darmowy przegląd samochodu w 2022. Jakie są warunki?

Dobrze ustawione oświetlenie naszego samochodu znacznie wpływa na komfort nasz i innych uczestników ruchu. Dlatego, jeśli mamy okazję do darmowej regulacji reflektorów, warto udać się na jedną z 1302 stacji kontroli pojazdów. Jeśli chcecie sprawdzić, czy w waszej miejscowości również możecie wykonać badanie bezpłatnie, sprawdźcie listę, którą udostępniła Polska Policja. Znajdują się tam wszystkie miejsca podzielone według województw. Warto odwiedzić SKP w celu regulacji oświetlenia, gdyż nie tylko wpływa to na bezpieczeństwo i komfort, ale również pamiętajcie, policja może sprawdzać to czy mamy poprawnie ustawione oświetlenie. Po co ryzykować mandatem karnym, skoro możecie takie badanie wykonać za darmo. Wystarczy ustalić, który dzień najbardziej nam odpowiada i zapisać się na kontrolę.

