Das WeltAuto i salon Reiski Bydgoszcz pomagają paraolimpijczykom

Pozytywne wiadomości płyną z Bydgoszczy. Tamtejszy dealer samochodowy – Reiski oraz Das WeltAuto przekazali trzy samochody lokalnym paraolimpijczykom. Co ciekawe, sportowcy wcale nie wiedzieli o całej akcji. Kiedy przybyli na miejsce – do salonu – dowiedzieli się co na nich czeka.

Cieszę się, że takie akcje mają miejsce. Wsparcie – w tym przypadku paraolimpijczyków – jest bardzo ważne. Dlatego promujemy takie inicjatywy i chwalimy je. Oczywiście, samochody, które zostały przekazane sportowcom zapewne znacznie ułatwią im codzienne życie. Są też podziękowaniem za trud oraz poświęcenie, które każdego dnia wkładają w treningi uzdolnieni zawodnicy. Sportowcy otrzymali dwa Jeepy Renegade oraz Seata Leona. Jak informuje Małgorzata Kalbacha-Donarska z salonu Reiski, każdy z samochodów został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Das WeltAuto i salon Reiski Bydgoszcz wsparciem dla sportowców

Przedsiębiorstwa informują, że pomimo tego, iż mamy do czynienia z pojazdami używanymi, zgodnie z wymogami programu Das WeltAuto są pewne i godne zaufania. Mam nadzieję, że faktycznie tak jest, gdyż niecałe dwa lata temu znany dziennikarz motoryzacyjny niezbyt przychylnie określił stan jednego ze sprzedawanych w tym programie pojazdów. Być może była to jedna wpadka, nie wiem. Może kiedyś będę miał okazję się przekonać.

Tak czy inaczej, wracając do pozytywnych wieści. Auto otrzymała między innymi Paulina Przywecka-Puziak, która na co dzień zajmuje się podnoszeniem ciężarów. Na swoim koncie ma już aż 15 tytułów Mistrzyni Polski, srebro MP, srebro ME seniorów 2015 oraz inne, liczne nagrody zdobyte na szczeblu krajowym, europejskim, a nawet światowym. Samochód został przekazany również Tomaszowi Ściubakowi, który na co dzień zajmuje się lekkoatletyką. Tomasz w 2016 roku zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą, z kolei rok później wywalczył złoty medal na Mistrzostwach Polski. Trzecią osobą, której Das WeltAuto oraz salon Reiski Bydgoszcz przekazali samochód jest Tomasz Pauliński. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą. Sportowiec podczas Mistrzostw Europy w Berlinie (2018 rok) nie tylko zdobył złoty medal, ale również ustanowił rekord Europy!