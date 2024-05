Debiut Nintendo Switch 2 – wiemy, kiedy prezentacja konsoli!

Debiut Nintendo Switch 2 wyczekiwany jest przez miliony graczy na całym świecie. Nic dziwnego, ponieważ pierwsza generacja stała się jedną z najlepiej sprzedających się konsol w historii. Dowiedzieliśmy się, kiedy japoński producent planuje prezentacje drugiej generacji swojego handhelda!

Switch przekroczył kolejną barierę

Premiera Nintendo Switch miała miejsce w 2015 roku. Po 7 latach od swojego debiutu handheld w dalszym ciągu cieszy się niezwykłą popularnością wśród miłośników gier. Mobilne urządzenie oferuje wiele frajdy, co doceniają gracze. Wszystko to potwierdzają wyniki udostępnione przez Nintendo.

Z wyników finansowych japońskiego producenta możemy wyczytać, że sprzedaż pierwszej generacji konsoli Nintendo Switch, przekroczyła globalnie 141.32 milionów sztuk. Co więcej, w ostatnim kwartale przedsiębiorstwo zdołało sprzedać kolejne dwa miliony konsol Nintendo Switch (od stycznia do marca 2024 roku).

Nintendo podzieliło się wynikami finansowymi.

Debiut Nintendo Switch 2 w ciągu kilku następnych miesięcy

Wciąż duża popularność konsoli Nintendo Switch sprawia, że japońskie przedsiębiorstwo może skupić się na doskonaleniu drugiej generacji swojego handhelda i presja z wypuszczeniem kolejnej generacji nie jest duża. Mimo wszystko konsumenci domagają się następcy wysłużonej konsoli i wydaje się, że w końcu poznaliśmy orientacyjną datę, w której nastąpi debiut Nintendo Switch 2.

Switch 2 ma zostać zaprezentowany w ciągu następnych 11 miesięcy. Fot. MenWorld

Informację o tym, kiedy może nastąpić debiut Nintendo Switch 2, podał sam prezes Nintendo, Shuntaro Furukawa. Zdradził on, że następca Nintendo Switch zostanie zapowiedziany w ciągu roku podatkowego (w Japonii trwał do 31 marca 2024), co oznacza, że Switch 2 może zadebiutować w ciągu następnych 11 miesięcy. Dokładnej daty nie podano, jednak najnowsze plotki sugerują, że japoński gigant celuje w początek 2025 roku.

Z innych informacji wiemy, że w przyszłym miesiącu (czerwiec 2024) odbędzie się Nintendo Direct.

Plotki sugerują, że premiera nastąpi na początku 2025 roku. Fot. MenWorld.pl

Źródło: WCCFTech, opr. wł.