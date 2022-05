Największe otwierane do góry drzwi to tylko jeden z pomysłów Italdesign na wyróżnienie z tłumu nowego DeLorean Alpha5. Będzie on elektrykiem o zasięgu do 500km, z tym że nie wyjedziesz nim na drogi. Ale za to będziesz mieć NFT.

DeLorean powraca po 40 latach

Wraz z wyprodukowaniem 88 egzemplarzy DeLorean powraca na salony. Ta liczba jest oczywiście nawiązaniem do znanego niejednej osobie filmu Powrót do przeszłości. I tak można się poczuć widząc wskrzeszenie tej marki. Jednak sam Delorean Alpha5 nie do końca przypomina wersję z filmu czyli DMC-12, a bardziej do model który nigdy nie ujrzał światła dziennego, czyli DMC-24. No ale widocznie trzeba było czekać 40 lat na to, aby nowa odsłona legendy z przyspieszeniem do 88 mil na godzinę w 4,35 sekundy została pokazana światu.

Niestety, odnośnie napędu nie podano zbyt dużo informacji. Pochwalono się jednak pojemnością baterii na poziomie 100kWh, co pozwoli według przybliżeń na uzyskanie około 500 km zasięgu. Znane są nam również osiągi. Przyspieszenie do 60 mph (96km/h) ma zajmować 3.4 sekundy, a prędkość maksymalna ma zostać ograniczona do 150 mph (241 km/h).

Tylko na co komu takie auto? Wszystkie 88 egzemplarzy sprzedawane będzie z NFT, lecz bez możliwości zarejestrowania czy poruszania się po drogach publicznych. Ot taka droga zabawka. Droga bo aż za 175 tysięcy. I to tylko do pochwalenia się jedynie chyba przed znajomymi.

Auto swoim wyglądem i kształtem przypomina mi trochę Koenigsegg Gemera. Ma podobnie dziwny sposób otwierane drzwi, jest 4 miejscowy, przy czym do tyłu wsiada się tymi samymi drzwiami. Kształty również są lekko zbliżone. DeLorean Alpha5 mierzy bowiem 4,995 m długości, 2,044 m szerokości oraz 1,370 m wysokości. Uzyskując przy tym współczynnik oporu na poziomie 0.23, co nie jest najlepszym wynikiem patrząc na MB EQS ze współczynnikiem 0.20.

W środku widać, że jest dość skromnie jak na oszałamiający wygląd zewnętrzny. Widać jedynie dwa panele – ten kierowcy i główny. Trochę jak w nowych Mercedesach. Pojawia się również spłaszczona u dołu kierownica.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem marki, to po wyprodukowaniu 88 egzemplarzy przyjdzie pora również na sportowe coupe z V8 oraz nawet na napędzanego wodorem SUV-a. DeLorean Alpha5 zostanie oficjalnie pokazany w sierpniu na Pebble Beach, a do produkcji ma wkroczyć w 2024 roku.