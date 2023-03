W końcu! Discord jest dostępny na PS5, co ucieszy miliony graczy na całym świecie. Sony udostępniło nową aktualizację, która nie tylko daje dostęp do popularnego komunikatora, ale także obsługę VVR dla 1440p!

Discord jest dostępny na PS5! W końcu!

Discord to popularny komunikator dla graczy, z którego korzysta miliony użytkowników na całym świecie. Do tej pory posiadacze konsol PlayStation 5 nie mogli korzystać z jego funkcjonalności na swoim urządzeniu. To się jednak zmieniło, ponieważ najnowsza aktualizacja systemu przynosi integrację z popularnym komunikatorem.

Discord jest dostępny na PS5! Ogromny update systemu! Fot. Mat. Wł.

Przeczytaj także: Twoja konsola PlayStation 5 pójdzie do kosza, jeśli tego nie zmienisz!

Oficjalnie można więc powiedzieć, że Discord jest dostępny na konsole PS5! Użytkownicy urządzenia Sony, wraz z nową aktualizacją, zyskują możliwość dołączenia do czatów głosowych. Dostępna jest także nowa funkcja, czyli “Dołącz do gry”, z której możemy skorzystać z poziomu czatów grupowych.

Sprawdź ceny PlayStation 5 na Allegro!

Sony udostępnia potężną aktualizację systemu

Discord dostępny na PS5 to nie jedyna nowość, jaka przygotowało Sony wraz z udostępnieniem nowej aktualizacji systemu! Nowy software w końcu obsługuje zmienną częstotliwość wyświetlania (VRR) dla rozdzielczości 1440p! Co więcej, japoński gigant wprowadza nowe filtry i możliwości sortowania gier w naszej bibliotece.

Popularny komunikator w końcu trafia na konsole PlayStation 5!

Teraz granie ze znajomymi będzie łatwiejsze, ponieważ dzięki opcji “Znajomi, którzy grają” dowiemy się, czy posiadają oni dany tytuł i czy są online. Nowością jest także możliwość udostępniania ekranu znajomym i wysyłanie im prośby o to samo, a także możliwość ręcznego przesyłania zrzutów i klipów do aplikacji PS App.

Źródło: Discord