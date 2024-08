Disney Plus znowu będzie droższy! O ile wzrosną ceny?

W ostatnim czasie jedynym stałym punktem łączącym wszystkie serwisy streamingowe, jest podwyżka cen. Wydaje się, że to nie nowe produkcje, a właśnie większe płatności za subskrypcję są najczęstszymi zjawiskami. Wiemy już, że Disney Plus znowu będzie droższy. O ile tym razem?

Disney Plus znowu droższy

Jeśli oczekujecie większej ilości nowych produkcji w serwisie Disney+, to tego się na ten moment nie doczekacie. To, co na was czeka, to podwyżka miesięcznych kosztów, jakie trzeba ponosić, chcąc korzystać z popularnego serwisu streamingowego. Disney Plus znowu będzie droższy i podwyżki będą znaczne.

Ceny serwisu streamingowego w USA poszły w górę. To samo czeka Polskę? Fot. Disney

The Hollywood Reporter przekazał, że ceny subskrypcji Disney+ pójdą w górę po raz czwarty w ostatnich pięciu latach! Na ten moment mówimy jednak o rynku USA, a podwyżki są dość znaczne. Czy wkrótce taki sam los czeka inne regiony? Zapewne tak. Nowe ceny prezentują się następująco:

plan standard bez reklam – 15,99 USD (wcześniej 13,99 USD)

plan standard z reklamami – 9,99 USD (wcześniej 7,99 USD)

Podwyżki planów serwisu Disneya wynoszą 2 dolary.

Co z cenami usługi w Polsce?

Na ten moment nie ma oficjalnych informacji o tym, że ceny polskiego Disney Plus również powędrują w górę. Obecnie miesięczna opłata za serwis w naszym kraju wynosi 37,99 PLN, natomiast za rok „z góry” musimy zapłacić 379,90 PLN. W tej cenie otrzymujemy możliwość korzystania z serwisu jednocześnie na maksymalnie czterech urządzeniach.

Na ten moment ceny subskrypcji w Polsce pozostają bez zmian. Zobaczymy, na jak długo.

Patrząc jednak na stale rosnące ceny serwisu w Stanach Zjednoczonych niewykluczone jest to, że Disney zadecyduje o podwyżkach swojego serwisu streamingowego również na innych rynkach, w tym w Polsce. Na ten moment osoby korzystające z Disney+ w naszym kraju, mogą spać spokojnie.

Źródło: opr. wł./THR