Dni wolne od pracy w 2022. Kiedy wziąć urlop? Święta w 2022

Rozpoczął się nowy rok. Wiele osób zaczyna już planować rezerwację dni wolnych tak, aby uzyskać jak najwięcej tak zwanych długich weekendów. Sprawdźmy więc dni wolne od pracy w 2022 roku. Kiedy wziąć urlop? Podpowiem jak układają się święta w 2022. W tym artykule znajdziecie również sugestie dotyczące „zaklepania sobie” dni wolnych, aby zyskać jak najdłuższe urlopy.

Dni wolne od pracy w 2022

Analizując tegoroczny kalendarz możemy dojść do wniosku, że wiele osób przepracuje o jeden dzień mniej niż w ubiegłym, 2021 roku. Tym razem będzie to 251 dni pracujących, a także 114 dni wolnych. Mam na myśli weekendy oraz święta ustawowo wolne. Dotyczy to więc osób, które pracują od poniedziałku do piątku. Co ciekawe, najmniej dni przepracujemy właśnie w styczniu, bo zaledwie 19 dni. Z kolei najbardziej intensywnym miesiącem będzie marzec, gdyż wtedy przepracujemy 23 dni. Warto również zauważyć, że jedno święto przypadnie w sobotę, natomiast aż cztery w niedzielę. To oznacza, że dany dzień wolny będziemy mogli „odebrać” w dniu pracującym.

Święta w 2022

W nadchodzącym roku będziemy mieli aż trzynaście dni ustawowo wolnych od pracy. Pierwszy już „zaliczyliśmy”. Tak, chodzi o Nowy Rok. Sprawdźmy, jakie jeszcze święta czekają nas w tym roku. Co ciekawe, 27 grudnia będziemy obchodzili Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Niestety, nowe święto nie będzie oznaczać kolejnego dnia wolnego od pracy.

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

17 kwietnia – Święta Wielkanocy – pierwszy dzień świąt

18 kwietnia – Wielkanoc – drugi dzień świąt

1 maja – Święto Pracy

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

5 czerwca – Zielone Świątki

16 czerwca – Boże Ciało

15 sierpnia – Święto Wojska polskiego, a także Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Święto Wszystkich Świętych

11 listopada – Święto Niepodległości

25 grudnia – Święta Bożego Narodzenia – pierwszy dzień świąt

26 grudnia – Boże Narodzenie – drugi dzień świąt

Kiedy wziąć urlop w 2022? Długi weekend 2022

Wiemy już jakie będą dni wolne od pracy w 2022 roku. Należy więc zastanowić się, kiedy wziąć urlop aby wykorzystać święta w 2022, a także wydłużyć sobie tak zwane długie weekendy. Mam kilka podpowiedzi.

Zacznijmy od długich weekendów, w których nie będziemy musieli wykorzystywać dni urlopowych. Pierwszy z nich dotyczy Świąt Wielkanocnych. W dniach 16 – 18 kwietnia (sobota – poniedziałek) będziemy mogli cieszyć się nie dwoma, a trzema dniami wolnymi od pracy. Wszystko za sprawą 18 kwietnia (poniedziałek), który jest drugim dniem Świąt Wielkanocnych. Kolejny długi weekend dotyczy Święta Wojska Polskiego. W dniach 13 – 15 sierpnia (sobota – poniedziałek) będziemy mogli skorzystać z trzech dni urlopu. Może warto wtedy wyskoczyć w góry lub nad morze? Trzeci długi weekend 2022 będziemy mogli „zrealizować” w listopadzie za sprawą Święta Niepodległości. Mowa o 11 – 13 listopada (piątek – niedziela). Ostatnim długim weekendem, w którym nie będziemy musieli wykorzystywać swoich dni urlopowych będzie 24 – 26 grudnia (sobota – poniedziałek). Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, jest on związany z Bożym Narodzeniem.

Dni wolne od pracy w 2022. Kiedy wziąć urlop?

Sprawdźmy teraz kalendarz 2022, aby przeanalizować, jak wykorzystać swój urlop tak, by jak najdłużej cieszyć się dniami wolnymi od pracy. Oczywiście, pierwsza tego typu okazja już się przydarzyła, aczkolwiek nic straconego. Jeśli wzięlibyśmy urlop w dniach 3 – 5 oraz 7 stycznia, uzyskalibyśmy dziewięć dni urlopu (wykorzystując tylko cztery). To za sprawą 6 stycznia, który jest ustawowo dniem wolnym od pracy (Święto Trzech Króli).

Kolejna sytuacja związana z długim urlopem dotyczy kwietnia. 17 i 18 kwietnia świętujemy Wielkanoc. 18 to poniedziałek, dlatego jeśli zarezerwujemy urlop w dniach 19 – 22 kwietnia, również zyskamy dziewięć dni wolnych od pracy. Dodajmy do tego święto przypadające na 17 kwietnia (niedziela). To oznacza, że powinniśmy wykorzystać trzy dni urlopu, a zyskamy ich dziewięć.

Wiele tygodni na kolejny długi weekend wcale nie będziemy musieli czekać. Ten „przytrafi się” nam już w maju. Trzeci maja (Święto Narodowe) przypada na wtorek. Z kolei 1 maja (Święto Pracy) na niedzielę. Dlatego wybierając 2 oraz 4 – 6 maja jako urlop zyskujemy dziewięć dni wolnych od pracy. Tu również postarałbym się o wykorzystanie niedzieli aby wykorzystać nie cztery, a trzy dni urlopu.

W czerwcu będzie nieco trudniej, aczkolwiek również możemy wykorzystać świąteczne dni wolne od pracy. Piąty czerwca (Zielone Świątki) przypadają w niedzielę. Dlatego możemy wykorzystać je 17 czerwca, gdyż dzień wcześniej – 16 czerwca obchodzimy Boże Ciało. To oznacza, ze moglibyśmy mieć naprawdę długi weekend – od czwartku do niedzieli.

W sierpniu również można skorzystać z urlopu. Tym bardziej, że będzie to środek lata. 15.08 obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Jest to poniedziałek. Wystarczy więc wykorzystać cztery dni urlopu (16 – 19.08) aby zyskać aż tydzień wolnego.

Listopad jest dość ponurym miesiącem. Komu chciałoby się wtedy pracować, prawda? Kiedy wziąć urlop? Możemy zacząć go 1 listopada (wtorek), by wykorzystać trzy dni urlopu (2 – 4 listopad), co będzie oznaczało, że mamy prawie cały tydzień bez obowiązków firmowych.

Ostatnią możliwością będzie grudzień. Jeśli wybierzemy cztery dni urlopu (27 – 30.12) będziemy mogli cieszyć się dziewięcioma dniami wolnymi od pracy.