Dobieramy zegarek do stylizacji. Na co zwracać uwagę?

Kiedy wiemy, że nadchodzi wiosna, od razu wraca nam energia i chęć tworzenia ciekawych i nieco lżejszych stylizacji, bez konieczności zakrywania się grubą kurtką, bądź płaszczem. Koszule z podwiniętymi rękawami, t-shirty i lekkie okrycia to idealna okazja, aby uzupełnić look stylowym zegarkiem. Odgrywa on niezwykle ważną rolę – przede wszystkim nadaje charakteru i jest ponadczasowym dodatkiem, który zawsze potrafi podnieść atrakcyjność wizerunku. Zrobiliśmy dokładny research i wybraliśmy kilka wiosennych outfitów. Dlatego w tym artykule dobieramy zegarek do stylizacji. Jaki będzie pasował do poszczególnych wariantów? Podpowiadamy.

Dobieramy zegarek do stylizacji: Hultaj

Propozycja dla odważnego mężczyzny, który lubi wyglądać modnie, zachowując przy tym luz i pokazując swój charakter. Jeansowa kurtka i gładkie lub kraciaste spodnie to połączenie, które prawdopodobnie nigdy nie wyjdzie z mody. Do tego dodaj swoje ulubione trampki i sportowy zegarek, którego będziesz mógł nosić zawsze i wszędzie, nawet na porannym treningu!

Kurtka jeansowa: Cellbes.pl, 329 zł; Spodnie w kratę: Joop!, 749,99 zł; Gładki t-shirt: Tatuum, 69,99 zł; Buty: Levi’s, 269 zł; Okulary: Fielmann, 179 zł; Bransoletka: Selfie store, 109 zł; Zegarek: Victorinox, 4500 zł.

Podróżnik

Postaw na niebanalny look, w którym nonszalancja zostaje przełamana wygodą i sportową nutą. Klasyczny beżowy golf i spodnie w ciemniejszym odcieniu przełam brązowym lub kamelowym kapeluszem, do którego idealnie będzie pasował nieco bardziej szykowny zegarek na skórzanym pasku. Ciemna tarcza świetnie połączy się z odcieniem spodni, a srebrne detale dodadzą całości elegancji i klasy.

Cienki golf: Christian Berg, 179,99 zł; Spodnie z dodatkowymi kieszeniami: Cellbes.pl, 189 zł; Kapelusz: Paris Hendzel, 650 zł; Plecak: Victorinox, 770 zł; Buty: Kazar, 469 zł; Zegarek: Victorinox, 4150 zł.

Dobieramy zegarek do stylizacji: Elegant

Ten look jest uosobieniem mężczyzny o niewysłowionej elegancji, charyzmatycznego i spokojnego. Możecie być pewni, że szary sweter lub półgolf będzie zawsze wyglądał dobrze w połączeniu z klasycznymi jeansami. Jego idealnym uzupełnieniem będzie srebrny zegarek na bransolecie, który przełamie basic i będzie pełnił rolę ozdoby. Do tej stylizacji załóż zamszowe botki w jeździeckim stylu.

Półgolf: Tatuum, 169,99 zł; Klasyczne jeansy: Cellbes.pl, 229 zł; T’shirt: All Saints, 169 zł; Perfumy: Victorinox, 260 zł; Sztyblety: Kazar, 629 zł; Zegarek: Victorinox, 2400 zł.

Narcyz

Podstawą męskiej garderoby jest dobrze skrojona skórzana kurtka i sztyblety, które doskonale uzupełniają każdy look. To propozycja dla mężczyzny, który lubi czuć się uwodzicielsko i pewnie. Do skórzanej kurtki dobierz zegarek w czarnym kolorze, klasyczny, przełamany jedynie srebrnymi dodatkami – prostota, która sprawdzi się w każdym przypadku.

Skórzana kurtka ze stójką: Cellbes.pl, 924 zł; Jeansy: Tatuum, 229,99 zł; Sweter: Vistula, 399,99 zł; Sztyblety: Gino Rossi, 349,99 zł; Golarka: Braun, ok 1249 zł; Zegarek: Victorinox, 2750 zł.

Dobieramy zegarek do stylizacji: Dandys

Smart casual, czyli stylizacja, którą założysz do pracy, na spotkanie biznesowe, czy też weekendowy, miejski wypad. Koszula połączona z luźnymi spodniami na gumce w pasie to ciekawe i wygodne połączenie. Dużą rolę odgrywa w tym look’u zegarek na sznurkowej bransolecie w grafitowo-niebieskich odcieniach. Bez wątpienia jest to dodatek dla mężczyzny, który lubi niesztampowe rozwiązania.

Klasyczna koszula: Tatuum, 179,99 zł; Spodnie dresowe: Cellbes.pl, 139 zł; Torba: Victorinox, 320 zł; Oprawy korekcyjne: Fielmann, 79 zł; Trampki: Polo Ralph, 329 zł; Zegarek: Victorinox, 3650 zł.

Sprawdź również inne nasze artykuły z kategorii moda męska. Jeśli chcesz poznać szczegóły na temat zegarków marki Victorinox, odwiedź stronę producenta.