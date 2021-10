Donald Trump uruchamia swój portal społecznościowy!

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki i dość kontrowersyjna postać wiele razy była banowana na największych portalach społecznościowych. Twitter, czy Facebook blokowały polityka za mowę nienawiści i nawoływania do przemocy. Z tym koniec, ponieważ Donald Trump otwiera swój własny portal o nazwie TRUTH Social.

TRUTH Social to nowy portal społecznościowy

Donald Trump w czasie swojej kadencji prezydenckiej nie miał zbyt dobrej opinii wśród obywateli swojego kraju, zwłaszcza Afroamerykanów i Latynosów. Pojawiały się też wątpliwe głosy dotyczące zachowania i metod przywódczych, pochodzące od głów innych państw. Były prezydent USA wiele razy na mediach społecznościowych nawoływał do przemocy i stosował mowę nienawiści.

Efektem tego zachowania był niesławny atak na Kapitol przeprowadzony przez zwolenników 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za swoje występki, polityk i miliarder często był blokowany na popularnych serwisach społecznościowych. Wiele razy podkreślał on, że są one dla niego ważne, ponieważ w ten sposób może kontaktować się ze swoimi zwolennikami. Jego usunięcie z Twittera wywołało sporo kontrowersji. To jednak już przeszłość, ponieważ startuje TRUTH Social, serwis społecznościowy stworzony przez Trumpa.

Donald Trump uruchamia swój serwis

Pierwsze próby uruchomienia własnego serwisu społecznościowego nie były zbyt udane. Donald Trump najpierw uruchomił portal From the Desk of Donald J Trump. Stronę oparto na platformie WordPress, więc posty na niej mógł dodawać jedynie były prezydent USA. Drugie podejście może okazać się zdecydowanie lepsze, ponieważ Trump Media & Technology Group oznajmiło, że w przyszłym miesiąca do sieci trafi TRUTH Social.

Serwis Donalda Trumpa wystartuje już w przyszłym miesiącu.

W nowym serwisie Trumpa będą mogły zarejestrować się jedynie osoby, które dostały specjalne zaproszenie. Tak właśnie z początku będzie działał serwis. W pierwszym kwartale 2022 roku serwis będzie ogólnodostępny. Donald Trump odniósł się do uruchomienia serwisu, który ma być pierwszym dużym krokiem wobec Big Tech. Serwis TRUTH Social to nie wszystko, ponieważ TMTG planuje także uruchomić serwis VoD, na którym znajdą się programy rozrywkowe, newsowe i podcasty oparte na prawdziwych wydarzeniach.