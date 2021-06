Trump zablokowany przez Facebook za sprawą nacisków sztabu Bidena?

Szokujące wieści docierają zza „wielkiej wody”. Jak donosi CNN, Donald Trump został zablokowany przez Facebook przez naciski sztabu Bidena, obecnego prezydenta USA.

Mowa o wiadomościach e-mail, gdzie sztab kampanii Joe Bidena sugerował, a wręcz naciskał na Facebook aby ocenzurować konto Team Trump. Według informatorów, był to jeden z najważniejszych profili w przypadku kampanii przed wyborami USA, które – przypomnijmy – odbyły się w ubiegłym roku. Odkrycie CNN jest mocno zaskakujące. Przy okazji udowadnia, jak ogromny wpływ na świat ma portal społecznościowy Marka Zuckerberga. Amerykańska telewizja sugeruje, że jest to dowód na złą reakcję związaną z dezinformacją oraz tzw. „brutalną retoryką”.

Donald Trump zablokowany przez Facebook za sprawą nacisków sztabu Joe Bidena?

Czy politycy próbują manipulować mediami społecznościowymi? To raczej… oczywiste. Tym bardziej, że według informacji, które podaje CNN, Demokraci próbowali zrobić „coś” z powstającymi „dezinformacjami”. Najgorsze dla nich było jednak to, że Facebook nie był skłonny współpracować ze sztabem Bidena. Mało tego! Osoba, która pracowała w sztabie poinformowała, że Facebook nie zrobił zupełnie nic, pomimo, że otrzymał wiele zarówno publicznych, jak i prywatnych skarg. Oczywiście, dotyczyło to również wydarzeń z szóstego stycznia, kiedy to wybuchły zamieszki w Waszyngtonie. Jak nie od dziś wiadomo, portal społecznościowy nie cenzurował informacji, które pozwalały protestującym na planowanie swoich działań.

Analizując jedną z wiadomości, która została udostępniona, możemy domyślać się, że faktycznie Donald Trump mógł zostać zablokowany przez Facebook za sprawą nacisków sztabu konkurenta – Joe Bidena. Chodzi o materiał wideo, który został opublikowany przez „Team Trump”. Możemy na nim zobaczyć Donalda Trumpa Jr., który informuje, że Demokraci planują sfałszować wybory. Wzywa na nim również zwolenników byłego prezydenta do zjednoczenia się.

Demokraci zirytowani publikacją takiego materiału naciskali na Facebook aby skasować taki film. Mało tego! W wiadomości możemy odnaleźć informacje, że portal społecznościowy jest oskarżany przez Demokratów o to, że obiecywał podejmować odpowiednie działania. Wyczytać możemy również, że jest oskarżany o niewdrażanie własnej polityki, która miała dotyczyć wyborów. Analizując treść wiadomości możemy również odnaleźć informacje, że autor wręcz prosi, by Facebook podchodził do tematu z „poczuciem misji”.

Dlaczego CNN publikuje takie informacje?

Czy faktycznie Donald Trump został zablokowany przez Facebook za sprawą nacisków sztabu Joe Bidena? Sensacje takie jak ta, którą opublikował CNN sprawiają, że ludzie zaczynają się zastanawiać jak faktycznie było w przypadku wyborów prezydenckich w USA. Kto wie, może chodzi o presję nadchodzących wyborów do senatu, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku.

Źródło: ITHardware.pl, CNN.