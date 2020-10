Dress code w home office – jak się ubierać do pracy w domu?

Sponsored Materiał przygotowany przez VAN GRAAF

Ostatnie miesiące spowodowały w życiu zawodowym wielu z nas diametralne zmiany. Przez dłuższy czas wszelka możliwa aktywność, spotkania, rozmowy przeniosły się do świata wirtualnego, zostawiając tylko niezbędne elementy w sferze rzeczywistej. Jednocześnie zmienił się też biurowy dress code, który już od pewnego czasu stawał się coraz mniej formalny. Dlatego w nowej rzeczywistości powinniśmy zweryfikować swoje garderoby. Pozostawmy w nich elementy wygodne w stylu smart casual. Ale nie zapominajmy też o podstawowych męskich klasykach, które przydadzą się w bardziej formalnych sytuacjach. W tym celu warto odwiedzić na przykład salony marki VAN GRAAF. Tam Panowie mogą znaleźć wiele luźnych propozycji jak i klasycznych zestawów do pracy. Jak ubierać się do pracy w domu, a więc jak powinien wyglądać dress code w home office? Podpowiadamy.

Tworząc odpowiednią męską garderobę do pracy przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Jak bardzo formalnie lub nieformalnie możemy być ubrani. Wiadomo, że pracując w ramach home office przede wszystkim stawiamy na wygodę. Dlatego wszelkiego rodzaju dresy czy bluzy, jak i proste koszule będą odpowiednie. Co jednak, gdy podczas pracy w domu jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia np. wideokonferencji? To samo tyczy się pracy stacjonarnej w biurze. Od wielu lat modowi specjaliści obserwują ogólnoświatowy trend odchodzenia od formalnego dress code-u w pracy. Klasyczne garnitury stają się wyjątkiem i ustępują miejsca casualowym marynarkom, wygodnym chinosom i sportowym sneakersom. Nie zapominajmy też o wszelkiego rodzaju akcjach typu „casual friday” gdzie pracownicy mogą przychodzić w ubraniach bez odgórnie narzuconych norm.

I tak bawełniana błękitno-biało-czarna koszula w kratę od marki Nils Sundstrom to model, który zastosowanie znajdzie w stylizacjach bardziej casualowych. Będzie to również element, który posłuży przy tworzeniu innych zestawów np. na randkę, wyjście do kina czy spotkanie z przyjaciółmi. Bardziej formalną propozycją jest granatowa prosta bawełniana koszula od marki Izod, z kołnierzykiem zapinanym na guziki oraz drobnym logo marki na piersi. Niewątpliwym atrybutem tego modelu jest wykonanie z tkaniny, która nie wymaga prasowania, dzięki czemu nie tylko zaoszczędzamy nasz cenny czas, ale jesteśmy bardziej ekologiczni.



Klasyczne swetry czy proste bluzki typu longsleeve to ciekawa alternatywa dla klasycznych koszul. Swetry marki Polo Ralph Lauren to klasyka gatunku. Od lat nie wychodzi z mody i jest ulubionym elementem w garderobie wielu mężczyzn. Model łączy w sobie elegancję z wygodą oraz chroni w chłodniejsze dni. Należy również dodać, że swetry dostępne są w bardzo szerokiej gamie kolorystycznej od ponadczasowej czerni po bardzo wyraziste, jaskrawe barwy. Natomiast granatowy longsleeve od marki Andrew James Sailing to ciekawa sportowa propozycja z nutką elegancji. Zapinaną na trzy guziki bluzkę z długimi rękawami urozmaica błękitny formalny kołnierzyk oraz logo marki na piersi.

Mówiąc o pracowniczej garderobie nie możemy zapomnieć o spodniach. Dla mężczyzn, którzy nie muszą przejmować się publicznymi wystąpieniami, a większość czasu spędzają pracując w ramach home office idealną propozycją będą wygodne dresy. Mowa na przykład o modelu marki Tommy Hilfiger. Proste czarne dresowe spodnie z elastycznym białym pasem zdobionym nazwą marki nie tylko przydadzą się podczas pracy w domu, ale także wszelkich aktywności fizycznych. Gdy jednak nie możemy pozwolić sobie na taki luz i nonszalancję, marka Finshley Harding London oferuje szeroką gamę spodni w kant oraz chinosów pasujących do wielu sportowych marynarek. Szare wełniane spodnie w drobną kratę można dowolnie łączyć z innymi częściami naszej garderoby. Nie musimy zestawiać z odpowiadającą im kamizelką i marynarką. Produkty są dostępne w sklepach stacjonarnych VAN GRAAF w całej Polsce oraz online na www.vangraaf.com.