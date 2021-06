Drift and Sing, czyli latanie bokiem i śpiewanie. Nowy program już wkrótce!

Takiego połączenia jeszcze nie było. Drift to bardzo ekscytująca forma motosportu, a każdy lubi słuchać ładnego głosu. Nowy program Drift and Sing, nagrywany na Torze Jastrząb, to zupełnie coś innego. Prowadząca zapewnia, że będzie niezwykle ciekawie!

Drift and Sing, czyli zupełnie nowy program rozrywkowy

Każdy z nas, kiedy jedzie samochodem, daje swoisty koncert. Nie zawsze ten śpiew brzmi dobrze, ale liczy się dobra zabawa. Tego z pewnością dostarczy nam nowy program rozrywkowy Drift & Sing. Jak sama nazwa wskazuje, jest to połączenie driftowania i śpiewania. Za kierownicą BMW E46 przystosowanego do kontrolowanego poślizgu, zasiądzie Ola Fijał z kanału TurboSztos. Program w swoim założeniu jest bardzo prosty. Prowadząca zaprasza do programu osobistości znane z internetu i telewizji. Ci mają zaśpiewać swój ulubiony utwór. Nie będzie to jednak takie proste, ponieważ muszą to zrobić, gdy samochód pokonuje tor Autodrom Jastrząb bokiem. Przekonamy się, czy ich głosy brzmią tak samo w E46, jak w studiu podczas nagrań!

„Zasady tej serii są mega proste. Ja driftuję, a oni śpiewają.” – mówi prowadząca program Ola Fijał i dodaje – „Mam wielu znajomych wokalistów, sama lubię sobie pośpiewać i zastanawiałam się jak to można połączyć. I tak powstał pomysł na Drift and Sing. Nie tylko żeby połączyć śpiew i drift, ale też tworzyć program z przyjaciółmi. To wszystko udało się dzięki firmie Clipper i ekipie Autodrom Jastrząb, którzy uwierzyli w nasz projekt i pomogli w jego realizacji.” – mówi Ola Fijał, prowadząca programu Drift and Sing.







Kuba Jurzyk, aktor i piosenkarz, będzie jednym z gości programu Drift and Sing.

Gwiazdy muzyki na torze Autodrom Jastrząb

Program Drift and Sing to zupełnie nowy format rozrywki, którego jeszcze nie widzieliśmy. W samochodzie prowadzonym przez Ole Fijał zasiądą osobistości znane ze swoich talentów wokalnych zarówno w telewizji, jak i w internecie. Na fotelu pasażera zasiądzie wokalistka Sylwia Lipka, Kamil Bijoś, Kuba Jurzyk, Maciej „Canton” Piotrowski i Dawid „Anton” Antonkiewicz z zespołu LETNI, aktor Paweł Góral, prezenter telewizyjny i piosenkarz Adam Strycharczuk czy Janusz i Pioter z Kabaretu Czwarta Fala. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun programu.

Program Drift and Sing kręcony jest na torze Autodrom Jastrząb. Jest to najnowocześniejszy Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Polsce. Ośrodek składa się z centrum konferencyjno-szkoleniowego oraz strefy e-sportu i szkolenia symulatorami jazdy. Głównym elementem jest oczywiście sam asfaltowo-szutrowy tor szkoleniowy, którego łączna długość wynosi 3,5 kilometra. Tor znajduje się na łącznej powierzchni 21 hektarów. Infrastruktura toru stoi na najwyższym europejskim poziomie.