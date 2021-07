Duże promocje w sklepie X-Kom! Drukarki i inne urządzenia tańsze o 60%!

Lato to nie tylko czas, w którym możemy relaksować się przy pięknej pogodzie, ale również czas promocji. X-Kom przygotował dla swoich klientów aż dwa tego typu wydarzenia. Tydzień druku pozwoli na nawet 42% rabat na drukarki, zaś wakacyjna promocja obniża ceny produktów nawet o 60%! Warto sprawdzić!

Szukasz drukarki? Tydzień druku to idealna okazja do jej zakupu!

Poszukujesz drukarki lub chcesz wymienić stary model na nowy? X-Kom przygotował teraz świetną okazję dla osób, które poszukują urządzeń do drukowania. Jest to bardzo dobra okazja, ponieważ niektóre urządzenia przecenione są nawet o ponad 40%! Przykład? Świetna drukarka Lexmark B3442dw z łącznością Wi-Fi, LAN i USB, korzystająca z laserowej technologii druku i automatycznym dwustronnym drukiem została przeceniona z 949 PLN na 789 złotych. Wszelkie produkty znajdziecie pod tym linkiem.

Jak skorzystać z promocji „Tydzień druku” w X-Kom? Po kliknięciu w link wystarczy wybrać produkt objęty promocją, dodać go do koszyka i aktywować kod rabatowy drukarz. Promocja trwa do 11.07.2021 lub do wyczerpania zapasów. Na jedną osobą przypada jeden produkt promocyjny.

Wakacyjna promocja od X-Kom

Tydzień druku to nie jedyna promocja sklepu internetowego. W ramach wakacyjnej promocji X-Kom możemy zakupić produkty, które przecenione są nawet o 60%! Tutaj asortyment jest przeróżny. W promocji udział biorą np. bezprzewodowe głośniki Sony SRS-XB13, które przeceniono z 238 PLN na 199 złotych czy czytnik e-booków Amazon Kindle 10 z dyskiem 8 GB, którego cena wynosi teraz 350 złotych (380 PLN wcześniej). Przecenione produkty znajdziecie tutaj.

Promocja ta trwa do 11.07.2021 i jej zasady działania są takie same jak w przypadku „tygodnia druku”. Po wybraniu produktu ze strony z promocją musimy dodać go do produktu i aktywować kod wakacje. Warto również zaznaczyć, że X-Kom oferuje bezpłatny zwrot produktów za pośrednictwem paczkomatów InPost.