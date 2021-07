Duże tytuły w niskich cenach! Letnia wyprzedaż na Epic Games Store!

Lato to okres wyprzedaży, zwłaszcza jeśli chodzi o gry komputerowe! Epic Games Store ruszyło z letnią wyprzedażą, na której możemy kupić tytuły AAA w naprawdę atrakcyjnych cenach. Wśród przecenionych gier znajdziemy m.in. Cyberpunk 2077 czy Red Dead Redemption 2!

Wielka promocja w Epic Games Store

Kilka dni temu pisaliśmy o wielkie wyprzedaży na platformie Steam, na której przeceniono ponad 1300 tytułów. Teraz swoją letnią promocję przygotowało Epic Games Store. Co prawda nie jest tak duża, jak wyprzedaż na Steam, jednak znajdziemy na niej sporo górnolotnych tytułów, które można nabyć w niższych cenach. Promocja na EGS rozpoczęła się dziś i będzie trwać do 5 sierpnia do godziny 17:00.

Promocje na letniej wyprzedaży Epic Games Store sięgają nawet 90%, jednak wiadomo, że nie dotyczą one najnowszych tytułów lub produkcji AAA. Promocja to jednak nie wszystko, ponieważ gracze Idel Champions of the Forgotten Realms mogą otrzymać zawartość o wartości 24 USD! Wystarczy zalogować się do sklepu w trakcie wyprzedaży. W paczce znajduje się Ellywick Skin & Feat Pack oraz chamipon – Ellywick Tumblestrum z dostępną tylko na EGS skórką Feywild Ellywick, epicką funkcję i 7 złotych skrzyń z rzadką kartą ekwipunku.

Jakie gry możemy wyhaczyć w promocji?

W promocji Epic Games Store znajdują się zarówno produkcje AAA, jak i te bardziej budżetowe. Wyprzedaż obejmuje m.in. grę Cities: Skyline, która została przeceniona o aż 75%! Symulator miasta kosztuje jedynie 26,99 PLN. W cenie niższej o 90% znajdziemy takie gry jak np. Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine for Pigs czy SOMA.

Oczywiście w letniej promocji sklepu znalazły się też duże tytuły. Gra Cyberpunk 2077 polskiego studia CD Projekt RED kosztuje teraz 133,33 PLN (-33%). Red Dead Redemption 2 również został przeceniony o 33% i kupimy ją za 167,43 PLN. Days Gone przeceniono o 20% i kosztuje teraz 135,20 PLN, a Grand Theft Auto 5 w wersji Premium dostępne jest za 64,99 PLN (-50%)!