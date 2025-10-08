Ekosystem Dreame rośnie. 15 nowych linii produktów niebawem!

Podczas targów IFA w Berlinie poznaliśmy… ekosystem Dreame. Kiedy słyszysz nazwę tego przedsiębiorstwa, pewnie od razu myślisz o inteligentnych robotach sprzątających czy odkurzaczach pionowych. I słusznie – to właśnie one dały marce ogromny rozgłos w Europie. Ale marka nie zamierza poprzestać na odkurzaczach. Wręcz przeciwnie – firma właśnie ogłosiła wejście w zupełnie nowy etap rozwoju, który może odmienić nasze podejście do urządzeń domowych. W planach? Ponad 15 nowych linii produktów – od klimatyzatorów, przez roboty ramieniem po lodówki wspierane sztuczną inteligencję.

Ekosystem Dreame rośnie. Dreame H15S – nowy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania.

To już nie tylko sprzątanie. To pełna automatyzacja codzienności.

Inteligentny dom w stylu Dreame

Nowa strategia marki jest ambitna, ale ma w sobie coś bardzo logicznego: stworzyć jeden, spójny ekosystem Dreame. Firma chce, by wszystkie urządzenia – od robota sprzątającego, przez oczyszczacz powietrza, po kosiarkę ogrodową – współpracowały ze sobą w harmonii i były sterowane z jednej aplikacji.

Brzmi jak science fiction? Być może, ale Dreame od lat udowadnia, że potrafi zamieniać takie wizje w rzeczywistość. Celem nie jest jednak wypełnienie domu elektroniką, tylko ułatwienie życia. Marka chce, by technologia była sprytna, ale nie przeszkadzała – by działała cicho, efektywnie i po prostu robiła swoje.

Wyobraź sobie: wracasz z pracy, a aplikacja Dreame wie, że lubisz mieć czyste podłogi, świeże powietrze i chłodny salon. Robot odkurzający kończy sprzątanie, klimatyzator ustawia temperaturę, a lodówka informuje, że kończy się mleko. Wszystko to – bez dotykania jednego przycisku.

Ekosystem Dreame rośnie. Dreame Roboticmower A1 Pro

Użytkownicy w roli współtwórców

Jedną z rzeczy, które wyróżniają Dreame na tle konkurencji, jest podejście do innowacji. Firma nie dodaje funkcji tylko po to, by były. Zamiast tego pyta: czego naprawdę potrzebują nasi użytkownicy?

Dreame regularnie zaprasza klientów do współtworzenia nowych rozwiązań – dosłownie. Użytkownicy mogą głosować na pomysły i dzielić się opiniami, a aż 90% nowych funkcji powstaje właśnie dzięki takiemu dialogowi.

Przykład? Nowa seria lodówek Dreame. Zamiast ogromnych ekranów i setek trybów, marka postawiła na prostotę – inteligentne chłodzenie AI, które dłużej utrzymuje świeżość produktów i ogranicza marnowanie żywności. Zero zbędnych bajerów, maksimum funkcjonalności.

To filozofia, którą można podsumować jednym zdaniem: mniej gadżetów, więcej sensu.

Ekosystem Dreame rośnie. Dreame Airstyle Pro – wielofunkcyjne urządzenie do stylizacji włosów.

Jedna technologia, wiele zastosowań

Ekosystem Dreame nie buduje wszystkiego od zera – wykorzystuje to, co już zostało dopracowane do perfekcji. Sercem wielu ich urządzeń jest niezwykle szybki silnik cyfrowy, osiągający aż 200 000 obrotów na minutę. Napędza odkurzacze, suszarki, urządzenia kuchenne, a nawet systemy chłodzenia.

Ten sam pomysł przyświeca rozwojowi robotycznych ramion – technologii, którą znamy z robotów sprzątających, a która teraz pojawia się w klimatyzatorach i pralkach. Takie podejście pozwala Dreame błyskawicznie rozwijać kolejne produkty, zachowując wysoką jakość i spójność technologii.

W skrócie: jedna baza, nieskończone możliwości.

Ekosystem Dreame rośnie. Robot koszący Dreame Roboticmower A1. Czy to najlepsza kosiarka automatyczna dostępna na rynku?

Ekspansja na globalną skalę

To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się śmiałym eksperymentem, dziś jest sukcesem. Dreame rozrosło się do globalnej firmy zatrudniającej ponad 12 tysięcy osób. Co ciekawe, aż tysiąc z nich pracuje nad projektem Dreame Auto – próbą wejścia marki w… branżę motoryzacyjną.

Europa wciąż jest kluczowym rynkiem dla firmy, ale Dreame działa już w ponad 100 krajach, a ich produkty można znaleźć w 6 tysiącach sklepów stacjonarnych.

CEO firmy, Yu Hao, wierzy w swój projekt na tyle, że zainwestował wraz z Dreame około 5 miliardów juanów (czyli ok. 702 milionów dolarów), by zwiększyć swoje udziały w firmie z 45% do 70%. I wygląda na to, że to była dobra decyzja – w pierwszej połowie 2025 roku przychody Dreame przekroczyły całoroczne wyniki z roku poprzedniego.

Ekosystem Dreame rośnie. Ekosystem Dreame? Roboty sprzątające Dreame. Na zdjęciu Dreame X50 Ultra.

Ekosystem Dreame zamiast wyścigu

W świecie, gdzie firmy prześcigają się w dodawaniu coraz bardziej niepotrzebnych funkcji, Dreame idzie w zupełnie innym kierunku. Nie stawia na efekt „wow”, tylko na efekt „działa i ma sens”.

Marka skupia się na budowaniu spójnego, cichego i inteligentnego domu, w którym urządzenia współpracują, zamiast rywalizować o uwagę użytkownika. Każdy produkt ma być częścią większej całości – ekosystemu, który ma realnie ułatwiać życie.

Dreame nie chce dominować rynku jednym przełomowym gadżetem. Chce po prostu, żebyś w pewnym momencie zorientował się, że bez ich technologii… Twój dom byłby po prostu mniej wygodny.

Nowy rozdział dla inteligentnych domów

Dreame oficjalnie wkracza w nową erę – erę, w której sprzątanie, gotowanie, chłodzenie i pielęgnacja ogrodu stają się częścią jednego, zgranego systemu. Firma udowadnia, że przyszłość smart home to nie wyścig o największy ekran czy najmocniejsze parametry, ale o najlepsze doświadczenie użytkownika. Patrząc na tempo rozwoju i pomysłowość zespołu, można mieć wrażenie, że to dopiero początek. Bo jeśli Dreame naprawdę zrealizuje swoją wizję – inteligentny dom przyszłości wcale nie będzie marzeniem. Będzie po prostu… codziennością.

Szczegóły? Znajdziesz je na stronie: https://sklep.dreame-polska.pl/. Sprawdź również nasz test Dreame H15 Pro.