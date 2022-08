Szef designu Alfa Romeo wypowiedział się, że w żadnym stopniu elektryczna Alfa Romeo nie będzie miała się różnić się od tych spalinowych. Nie każdy chce wyróżniać się elektrykiem na drodze.

„Electrification changes the way the car moves, but the character, the style, the values will remain. Looking electric for the sake of it doesn’t make sense from my point of view. We’re not going to say, 'OK, it’s an electric car, let’s make it look different because it’s electric.'”