Elektryczne Volvo? Takie kupicie od 2030 roku tylko przez Internet

Tak i choćby brzmiało to kuriozalnie to szwedzka marka postanowiła przekształcić swoją sprzedaż tylko i wyłącznie na samochody ładowane z gniazdka. Żeby tego było mało to będzie możliwość wyłącznie kupienia ich przez stronę internetową. Wygląda więc na to, że za kilka lat kupicie tylko i wyłącznie elektryczne Volvo. Co się stanie z salonami?

Elektryfikacja gamy

Proces zapowiedziało już wiele innych marek samochodowych. Głośno ostatnimi czas było właśnie o Land Roverze, Jaguarze i Fordzie. Przedstawiciele marek stwierdzili, że sprzedaż wyłącznie samochodów elektrycznych będzie dobrym pomysłem, chociaż w ich przypadku może się to jedynie ograniczyć do sprzedaży hybryd. Natomiast w przypadku Volvo będzie to sprzedaż tylko i wyłącznie w pełni elektrycznych modeli. Całkiem ciekawe patrząc na fakt, że obecnie w gamie jeszcze nie mają takich modeli, a do spełnienia planów zostało jedynie 9 lat. Powiedziałbym, że jest to całkiem odważny krok. Zwłaszcza, że samochody pokroju XC60 sprzedają się bardzo dobrze. Jedynie zastanawia mnie jak to się przełoży na zainteresowanie, gdy cena wzrośnie dwukrotnie z racji, że model będzie wyłącznie elektryczny.

Sprawdź nasz test Volvo S90 T8 Recharge.

Elektryczne Volvo kupisz tylko i wyłącznie przez Internet

Jak będzie to wyglądać? Volvo stwierdziło, że swoje elektryczne modele kupić będzie można jedynie za pomocą strony internetowej bądź aplikacji. Sam taki proces musi zostać ograniczony do minimum w celu ułatwienia potencjalnemu nabywcy całego procesu. Czyli w skrócie: sama konfiguracja auta ograniczy się do wyboru modelu, wersji nadwoziowej. Później wersji wyposażenia, kół, tapicerki i listy dodatków, która ma zostać ograniczona do minimum. Jak już skonfigurujemy nasz zakup to dealer ma nam go przygotować.

Czy salony Volvo znikną z miast?

Tu właśnie pojawia się pytanie co z dealerami marki w takim razie. Ich rola ma zostać ograniczona jedynie do wydania nam samochodu i późniejszego serwisowania. Tylko z założenia auta elektryczne są o wiele prostsze w swojej budowie. Co za tym idzie ilość aut na serwisie zapewne będzie znikoma w stosunku do obecnej sytuacji. No ale co z handlowcami? I tutaj ja osobiście dla nich przyszłości już nie widzę. Jedynie co im pozostanie to przeprowadzenie jazdy testowej, gdyby kupiec nie był zbyt zdecydowany. Ale równie dobrze może to uczynić jakiś stażysta lub Pani na recepcji.

Czy zda to egzamin zapewne przekonamy się jak pomysł wejdzie w życie. Ja osobiście nie widzę w tym przyszłości. Samo kupno przez Internet zniesie całkowicie możliwość rabatowania egzemplarzy. Ograniczy pracowników sieci dealerskiej, a dodatkowo sprzedaż wyłącznie elektrycznych modeli może nie być najlepszym pomysłem.