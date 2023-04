Elektryki zostaną pozbawione kluczowej funkcji. Zatęsknisz za nią!

Większość nowych samochodów, a zwłaszcza elektryków, posiada mocno rozwinięty system informacyjno-rozrywkowy, który wspiera Android Auto oraz Apple CarPlay. General Motors wpadł na inny plan, który zakłada, że te dwa systemy nie będą dostępne w jego elektrykach. To oznacza, że elektryki zostaną pozbawione jednego z podstawowych już elementów wyposażenia każdego auta. Dlaczego?

Elektryki zostaną pozbawione kluczowego wyposażenia każdej “nówki”

Android Auto oraz Apple CarPlay to systemu, które mocno ułatwiają i umilają jazdę samochodem. Oba te oprogramowania pozwalają nam podpiąć do naszego samochodu telefon, dzięki czemu z poziomu ekranu systemu informacyjno-rozrywkowego mamy dostęp do naszych kontaktów, aplikacji muzyki czy nawet map Google/Apple. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie, które staje się podstawowym wyposażeniem każdego samochodu.

Zwłaszcza jeśli mówimy o elektrykach, które z założenia są obecnie najbardziej rozwiniętymi autami, jakie możemy znaleźć na rynku. Wszystko opiera się tam na technologii, więc tego typu rozwiązanie jest tam na porządku dziennym. General Motors wychodzi jednak z innego założenia i ich elektryki zostaną pozbawione właśnie dostępu do systemów Android Auto i Appel CarPlay.

General Motors zdecydowało, że jego elektryki nie będą posiadały Apple CarPlay i Android Auto. Fot. MenWorld

GM podjęło kluczową i lekko kontrowersyjną decyzję

Wszystko ma być zrealizowane już w 2024 roku i pierwszym pojazdem, który zostanie pozbawiony tych możliwości, będzie Chevrolet Blazer. To jednak nie tak, że elektryki zostaną pozbawione tych funkcji całkowicie. Okazuje się, że GM skupia się całkowicie na rozwijanej przez Google nowej platformie o nazwie Android Automotive. System ten ma dawać bardziej szczegółowe informacje na temat samej jazdy czy miejsc, w których najczęściej ładowane są pojazdy elektryczne lub możliwości obrania najbardziej energooszczędnej trasy.

Elektryki zostaną pozbawione kluczowego wyposażenia każdej nówki. Fot. Menworld

Jest to jednak trochę kontrowersyjne posunięcie, ponieważ poniekąd GM pomija użytkowników Apple. Osoby, które zdecydują się na zakup Blazera i innych samochodów GM wyprodukowanych w 2024 roku będą zmuszeni do korzystania wbudowanego systemu, w którym zachowane będą wszystkie informacje. Nie będzie możliwości korzystania z systemu, do którego mamy dostęp bezpośrednio z telefonu.

