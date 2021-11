EPOS by Sennheiser przedstawia EXPAND 80 – zestawy do konferencji

Biznes wiąże się z ciągłą komunikacją, która pozwala na podpisywanie nowych kontraktów czy konsultowanie się w ramach współpracy z innymi firmami. Ważne, aby komunikacja stała na najwyższym poziomie, dlatego też marka EPOS by Sennheiser zaprezentowała serię zestawów konferencyjnych EXPAND 80 do dużych pomieszczeń.

Postaw na wysoki poziom komunikacji

Komunikacja w biznesie odgrywa niezwykle ważną rolę. Prowadzenie rozmów kontrahentami i współpracownikami sprawia, że nasza firma stale się rozwija. Obecnie stosowana technologia pozwala nam na komunikowanie się z osobami z różnych zakątków świata. Chcąc, aby komunikacja stała na jak najwyższym poziomie, powinniśmy wyposażyć naszą salę konferencyjną w wysokiej jakości sprzęt.

Marka EPOS by Sennheiser posiada w swojej ofercie urządzenia audio skierowane do klientów biznesowych. Seria EXPAND 80 to głośniki konferencyjne, które świetnie sprawdzą się w dużych salach konferencyjnych. W skład serii wchodzą trzy modele głośników – EXPAND 80, EXPAND 80T oraz EXPAND 80 MIC.

EPOS by Sennheiser i seria głośników EXPAND 80

EPOS by Sennheiser to marka, która stawia na jakość, ponieważ wie, jak ważną rolę odgrywa komunikacja w biznesie. Zestaw konferencyjny EXPAND 80 to urządzenie stworzone do pracy w dużych salach konferencyjnych. Model ten został wyposażony w sześć głośników, które świetnie zbierają głos. EPOS EXPAND 80 przystosowano pod względem rozwiązań UC (Unified Communications). Głośnik korzysta z technologii Bluetooth 5.0, ale również oferuje połączenie przewodowe za pomocą złącza USB. Na pokładzie znajdziemy wysokiej jakości głośnik, który gwarantuje czysty i wyraźny dźwięk.

Model EXPAND 80T pod względem specyfikacji prezentuje się podobnie, co EXPAND 80. Różnica polega na tym, że wersja 80T posiada certyfikat Microsoft Teams. Na obudowie urządzenia marki EPOS by Sennheiser umieszczono dedykowany przycisk aplikacji do rozmów. Oba głośniki z serii EXPAND 80 są w stanie obsłużyć do 16 osób.

Zestaw EXPAND 80 MIC to dodatkowy głośnik, który zwiększa możliwości głównego urządzenia EXPAND 80/80T. Urządzenie to wyposażono w złącze audio jack 2,5 mm, dzięki czemu połączenie obu głośników w parę jest bardzo proste i łatwe. W podstawie zestawy EXPAND 80 obsłużą 16 uczestników konferencji. Po podłączeniu jednego głośnika EXPAND 80 MIC liczba ta zwiększa się do 24 osób. Drugi dodatkowy głośnik gwarantuje wysoka jakość rozmowy 32 osobom.

Szczegóły na temat serii EXPAND 80 można znaleźć, odwiedzając stronę producenta.