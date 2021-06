Euro 2020. Takim składem zagramy ze Szwecją!

Dzisiejszy mecz reprezentacji Polski zadecyduje o tym, czy zagramy w kolejnej fazie turnieju. Paulo Sousa podał skład Polaków na ostatni mecz fazy grupowej, w którym zmierzymy się z reprezentacją Szwecji. Tych jedenastu zawodników powalczy o trzy punkty!

Ze Szwecją o awans. Liczą się tylko trzy punkty

Polacy mocno skomplikowali sobie sprawę awansu porażką w pierwszym meczu fazy grupowej Euro 2020. Kompromitująca porażka ze Słowacją podcięła skrzydła wszystkim kibicom reprezentacji Polski, którzy wierzyli w awans z grupy. Mecz ostatecznie skończył się wynikiem 1:2 dla Słowacji, a Grzegorz Krychowiak na swoim koncie zanotował jedynie czerwoną kartkę.

Czerwona karta Grzegorza Krychowiaka w meczu ze Słowacją mocno odbiła się na grze drużyny.

Odkupienie przyszło kilka dni później, w meczu z Hiszpanią. Polacy, aby zachować jakiekolwiek szanse na awans, musieli wygrać lub zremisować z reprezentacją prowadzoną przez Luisa Enrique. Plan minimum udało się wykonać i wyrwać punkt Hiszpanom na ich własnym boisku. Po tym meczu wiadomo już było, że jedyną szansą na awans będzie zwycięstwo ze Szwecją.

Skład Polaków na mecz z reprezentacją Szwecji

Środowe spotkanie przeciwko Szwecji może być jednym z najważniejszych meczów w historii polskiej piłki reprezentacyjnej. W końcu po meczu otwarcia, nasze ostatnie spotkanie nie jest meczem o honor. Pojedynek ze Szwecją jest meczem o wszystko i piłkarze reprezentacji Polski traktują go jako finał. I tak powinien być on odbierany. Remis z Hiszpanią napełnił nas optymizmem. W końcu było widać, to co chce z grą Polaków zrobić Paulo Sousa. Pojawiły się głosy, że spotkanie w Sewilli to mecz, który ma być kluczowy dla reprezentacji prowadzonej przez Portugalczyka.

Przeczytaj także: Polska – Szwecja. Gdzie oglądać mecz o awans?

Jak więc prezentuje się skład Polaków na arcyważne i niesamowicie trudne spotkanie ze Szwecją? Standardowo w bramce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego. Po lewej stronie obrony miejsce zajmie Bartosz Bereszyński, w środku polska skała – Kamil Glik, a prawa strona należeć będzie do Jana Bednarka. Polacy jednak zagrają w formacji z wahadłowymi, którymi będą Tymoteusz Puchacz i Kamil Jóźwiak. Puchacz, w momencie ataku przeciwnika zajmuje pozycję prawego obrońcy, a Bednarek zajmuje pozycje drugiego środkowego. W drugiej linii zobaczymy Mateusza Klicha, Piotra Zielińskiego oraz Grzegorza Krychowiaka, który po meczu ze Słowacją ma wiele do udowodnienia. Linia ataku to oczywiście nasz kapitan, Robert Lewandowski, za którego plecami znajdzie się Karol Świderski.