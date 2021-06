Polska – Szwecja. Gdzie oglądać mecz o awans?

Już dziś być albo nie być Polaków w turnieju Mistrzostw Europy. Polacy o awans zagrają z reprezentacją Szwecji i tylko zwycięstwo pozwoli nam przejść do kolejnej rundy. Nasi przeciwnicy są już pewni awansu do kolejnej fazy turnieju, dlatego też będą grać żadnej presji. Gdzie więc oglądać mecz Polska – Szwecja?

Kompromitacja ze Słowacją, duch walki z Hiszpanią. Polacy nabrali wiatru w żagle?

Polacy zaczęli wielki turniej najgorzej, jak tylko mogli. Byli zdecydowanym faworytem meczu ze Słowacją. Niestety, rzeczywistość brutalnie nas zweryfikowała. Pierwszy cios padł w 18. minucie, kiedy to skrzydłowy reprezentacji Słowacji przeszedł pomiędzy dwoma obrońcami Polski i uderzył na bramkę Wojciecha Szczęsnego. Piłka odbiła się od Kamila Glika, zmieniła tor lotu, trafiła w słupek i odbijając się od pleców bramkarza Polaków, wpadła do siatki. Podopieczni Paulo Sousy niezmordowanie atakowali bramkę Słowaków, jednak pierwsza połowa skończyła się wynikiem 0:1. Drugie 45. minut zaczęło się dla nas fantastycznie. Po kombinacyjnej akcji wyrównującego gola strzelił Karol Linetty. Kiedy wydawało się, że Polacy odwrócą los tego spotkania, Grzegorz Krychowiak popełnił faul, za który dostał drugą żółtą kartkę. To sprawiło, że nasi piłkarze musieli zmienić taktykę. W 68. minucie, po zamieszaniu w polu karnym piłkę pod nogi otrzymał Milan Skriniar, który pewnym strzałem pokonał Szczęsnego.

Remisując z Hiszpanami, Polacy przedłużyli swoje szanse na awans.

Już wtedy było pewne, że o szanse do awansu zagramy z Hiszpanią. Polacy musieli wygrać lub zremisować z La Furia Roja, co było bardzo trudnym zadaniem. Jak w wywiadach wspominali piłkarze, wiara w pozytywny wynik w grupie była bardzo mocna. Widać było to zresztą na boisku. Kilka dni później, po kompromitującej porażce w Petersburgu, Polacy wyszli na murawę w Sewilli. Mecz mocno zdominowali Hiszpanie, którzy po meczu ze Szwecją mieli na swoim koncie tylko jeden punkt. Atak reprezentacji prowadzonej przez Luisa Enrique rozpoczął się od pierwszej minuty. W 25. minucie Alvaro Morata uszczęśliwił hiszpańskich kibiców, strzelając pierwszego gola. Na odpowiedź Polaków musieliśmy czekać do 54. minuty, kiedy to po dośrodkowaniu Kamila Jóźwiaka Robert Lewandowski skierował piłkę do siatki głową. Wynik zakończył się remisem, a Polacy zachowali szanse na awans. Dzisiejszy mecz Polska – Szwecja da nam odpowiedź na to, czy Polska przejdzie do następnej rundy.

Polska – Szwecja. Dziś mecz o awans! Gdzie oglądać?

Mecz Polska – Szwecja to nasz finał Euro 2020. Tak o dzisiejszym spotkaniu wypowiadał się selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa. I tak rzeczywiście trzeba do tego podejść. Spotkanie ze Szwedami to nasze być albo nie być na tegorocznym turnieju. Awans daje nam tylko zwycięstwo, żaden inny wynik. Polacy mogą skończyć fazę grupową na drugim lub pierwszym miejscu. Nasi rywale są już pewni awansu, ponieważ mają na swoim koncie już cztery punkty. Mogą zatem awansować nawet z 3. miejsca.

Sytuacja Polaków nie jest tak komfortowa. Mając na koncie jeden punkt, reprezentacja Polski musi wygrać środowe spotkanie. Jeśli Polacy wysoko wygrają swój dzisiejszy mecz, a Słowacja pokona Hiszpanie, zajmiemy pierwsze miejsce w grupie. Najważniejsze są jednak trzy punkty.

Mecz Polska – Szwecja będzie dostępny na kanale TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie będzie można również oglądać w internecie na stornie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Pojedynek Polaków ze Szwedami rozpocznie się o 18:00. Jednocześnie swój mecz rozpoczną Hiszpanie i Słowacy. Ten spektakl będzie można oglądać na kanale TVP 2.