Facebook nie działa. Co jest przyczyną awarii?

Około 13:30 pojawiły się pierwsze problemy z dostępnością najpopularniejszego portalu społecznościowego. Co ciekawe, Facebook nie działa, jednak awaria nie dotyczy innych witryn należących do Meta. Mowa i Instagram czy Messenger.

To już nie pierwszy raz, gdy obserwujemy awarię Facebooka. Nie tak dawno, bo początkiem października również opisywałem problemy, jednak te były naprawdę ogromne. Dziś, od pół godziny wiele osób obserwuje problemy z dostępnością portalu, aczkolwiek ten powoli wraca do „żywych”.

Facebook nie działa. Znowu?!

Mark Zuckerberg nie ma łatwo. Awarie jego portali pojawiają się coraz częściej. Wspomniana, październikowa awaria sprawiła, że zostaliśmy odcięci od takich witryn jak Instagram, Facebook oraz komunikatorów Messenger i What’s App. Podobno problem dotyczył sprzętu sieciowego, który spowodował globalną awarię. Zapewne wiele osób zarządzających serwerownią grupy Meta miało „gorąco” w tym czasie. Wcale mnie to nie dziwi. Awaria spowodowała, że wielu pracowników nie mogło dostać się do siedziby, gdyż logowanie opierało się o Facebooku, który przecież… nie działał.

Dziś jeszcze nie wiemy co jest powodem awarii. Facebook nie działa, zgłasza to coraz większa liczba osób, co widać odwiedzając portal Downdetector. Co prawda, udało mi się raz uruchomić portal, jednak po chwili nie było to możliwe. Automatycznie dostajemy zwrotny komunikat, który przedstawiłem powyżej. Jak można z niego wywnioskować, pracownicy starają się już naprawić błąd. Kiedy Facebook wróci do normalności? Tego nie wiadomo.

Messenger nie działa?

Analizując wspomnianą stronę można również zaobserwować, że wielu użytkowników ma problemy z komunikatorem grupy Meta. Te z kolei pojawiły się tuż po godzinie 14:00 czasu polskiego. Osobiście nie zauważyłem błędnego działania Messengera. Co prawda Facebook nie działa, bądź uruchamia się wolno, jednak Messenger uruchamia się poprawnie.

Zauważyłem, że brak dostępności do wspomnianych portali lub komunikatorów dotyczy głównie takich miast jak Kraków, Lublin, Warszawa czy Bydgoszcz. Może to być jednak problem globalny. Jeśli i Wy macie problemy z Facebookiem, Messengerem bądź Instagramem, dajcie znać w komentarzach!