Fame MMA 14 – Karaś zawalczy. Rewanżu z 13-tki nie będzie.

Kto by pomyślał, że walki amatorów będą tak popularne. Jesteśmy po trzynastej edycji, a już znamy nazwiska osób, które zawalczą podczas Fame MMA 14. Zaskoczeniem jest to, że walczyć będzie Robert Karaś, znany triatlonista. Osoby czekające na walkę Amadeusza Roślika z Adrianem Polańskim zawiodą się – do niej nie dojdzie.

Fame MMA 14 – Rewanżu z 13-tki nie będzie

Zacznijmy od pierwszej kwestii, jaką jest walka Roślika z Polańskim. Influencerzy bardzo mocno się nie lubili, a przynajmniej tak można wywnioskować z materiałów wideo. Wiele mocnych słów i zapowiedzi ostrej walki, na których… się zakończyło. Miałem nieprzyjemność oglądania pojedynku pomiędzy Amadeuszem „Ferrari” Roślikiem i Adrianem „Polakiem” Polańskim. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Nic się nie działo, a wręcz czekałem tylko na to, by się zakończyła. Internetowi celebryci zapowiedzieli, że podczas Fame MMA 14 wrócą i pokażą fanom prawdziwa walkę. Jeden z przedstawicieli gali zasugerował, że raczej do tego pojedynku nie dojdzie, bowiem „materiał został wyczerpany”. Myślę, że to dobre podejście.

Robert Karaś na Fame MMA

Rekordzista świata na dystansie 5-krotnego Ironmana Robert Karaś weźmie udział w gali Fame MMA 14. Warto przypomnieć, że jego wyczyn to 19 kilometrów pływania, 900 kilometrów jazdy na rowerze, a także 211 kilometrów biegu. Wydarzenie odbyło się w Meksyku. Warunki były wręcz okropne – gradobicie, potężna ulewa, wysoka wilgotność powietrza i duża wysokość. A jednak to nie przeszkodziło Robertowi nie tylko w zwycięstwie, ale w pobiciu rekordu świata, który obecnie wynosi 67:58:01. Dlatego jedno jest pewne – Karaś w Fame MMA 14 na pewno nie będzie narzekał na brak kondycji. A kim będzie jego przeciwnik? To Adam Josef, influencer i popularny YouTuber w branży fitness.

Kto będzie walczył podczas Fame MMA 14?

Podczas czternastej odsłony gali freak fightowej pojawi się między innymi Sergiusz „Nitro” Górski, który nie popisał się podczas ostatniej walki. Jego kondycja skończyła się jeszcze przed wejściem do klatki. Zawalczy również Norman Parke – były zawodnik UFC. Interesująco zapowiada się walka o pas mistrzowski pomiędzy Krystianem „Krycha” Wilczakiem, a Maksymilianem „Wiewiór

Wiewiórka. To właśnie ten drugi już nie pierwszy raz walczy w oktagonie i będzie bronił wspomnianego pasa. Czy mu się uda? Czas pokaże. Można obserwować jego postępy w treningach za pośrednictwem profilu na Instagramie. Walką wieczoru będzie pojedynek pomiędzy Mateuszem „Tromba” Trąbką (znanym między innymi z Ekipy Friza), a Tomaszem „Gimper” Działowym.

Fame MMA 14 – Karaś zawalczy. Rewanżu z 13-tki nie będzie.

Mateusz „Tromba” Trąbka vs Tomasz „Gimper Działowy – walka wieczoru

Agata „Fagata” Fąk vs Monika „Mona” Kociołek – co-main event

Sergiusz „Nitro” Górski vs Marcin „Xayoo” Majkut – co-main event

Krystian „Krycha” Wilczak vs Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka – walka o pas mistrzowski

Piotr „Szeli” Szeliga vs Norman Parke – klatka rzymska

Robert Karaś vs Adam „AJ” Josef

Alan „Alanik” Kwieciński vs Mateusz „Muran” Murański

Mariusz „Hejter” Słoński vs Dawid Malczyński

Katarzyna „Laluna UNIQUE” Alexander vs Klaudia „Sheeya” Kołodziejczyk

Kiedy odbędzie się gala Fame MMA 14? Gdzie oglądać walki?

Standardowo, Fame MMA będzie można obejrzeć za pośrednictwem Internetu. Można również oglądać walki na żywo. Gala Fame MMA 14 odbędzie się w Tauron Arena Kraków 14.05.2022. Najtańszy bilet kosztuje 80 zł, z kolei topowe miejsca VIP zostały wycenione na 1700 zł. Transmisja PPV będzie zapewne wyceniona na 27,99 zł.