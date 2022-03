Potwierdziło się to, o czym pisało się miesiącami. EA oraz FIFA nie doszły do porozumienia i nadchodząca gra piłkarska, która tworzona jest od prawie 30 lat, będzie miała inną nazwę. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ma jednak w planach wydanie nowej gry, a producentem, który tego dokona, ma być 2K Games!

FIFA 23 ostatnią grą serii. To już koniec.

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To powiedzenie w biznesie sprawdza się praktycznie codziennie. Tak samo jest w przypadku porozumienia między Electronic Arts a Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej. Oba podmioty nie doszły do porozumienia, co oznacza, że nadchodząca FIFA 23 będzie ostatnią grą stworzoną przy współpracy EA i federacji piłkarskiej.

Zakończenie współpracy nie oznacza jednak, że dobrze znana nam seria gier FIFA zniknie z rynku. EA Sports planuje stworzenie swojej własnej gry. W ostatnim czasie amerykański producent zarejestrował markę o nazwie EA Sports FC. Czy właśnie tak będzie nazywać się nowa gra Elektroników? Tego nie wiemy, ale wygląda, że rynek gier piłkarski rozszerzy się o kolejną produkcję.

2K Games stworzy kolejną FIFĘ?

FIFA nie planuje rezygnować z rynku gier i chce stworzyć tytuł piłkarski, który będzie kontynuacją klasycznej serii, której produkcją do tej pory zajmowało się EA. Jak podaje Jeff Grubb, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej zaktualizowała swój znak towarowy. Kluczową kwestią jest jednak dodanie możliwości opracowywania gier. Kto miałby zająć się produkcją nowego tytułu?

Spekuluje się, że pałeczkę od EA przejmie 2K Games. To właśnie ten producent miałby wyprodukować kolejną odsłonę gry FIFA. 2K Games w swoim portfolio posiada m.in. serię NBA 2K, która swego czasu wyparła z rynku NBA Live od EA Sports. Pomimo mocnej pozycji na rynku EA może obawiać się konkurencji, która już raz pokazała, że potrafi stworzyć produkt, który może równać się z tytułem Elektroników.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to na rynku będziemy mieć do wyboru cztery gry piłkarskie. Takiej różnorodności fani elektronicznej piłki nożnej nie mieli od lat. W przyszłym roku EA wypuści swoją grę, FIFA prawdopodobnie rozpocznie współpracę z 2K Games, e-Football to kolejna propozycja, a już niedługo na rynku zadebiutuje darmowe UFL.

