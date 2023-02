To się nazywa fajna premia, która w przeliczeniu na złotówki wynosi około 63 tysiące złotych! A to wszystko dlatego, że firma zarobiła 1 mld EUR na czysto. Nieźle, prawda?

To piękne Ferrari ustawione jako zdjęcie główne tego newsa nie jest absolutnie przypadkiem. Dlaczego? Wspomniane przedsiębiorstwo, które zarobiło aż miliard euro to właśnie włoska marka luksusowych samochodów sportowych.

Firma zarobiła 1 mld EUR. Teraz Każdy pracownik otrzyma 13,5 tys!

Firma zarobiła 1 mld eur na czysto! Dzięki temu każdy pracownik dostanie premię w wysokości 13,5 tys euro!

To był świetny rok dla włoskiej marki. Ferrari sprzedało aż 13,2 tys sztuk samochodów! Najwięcej “wyruszyło” na drogi Europy, Środkowego Wschodu i Afryki, aczkolwiek coraz więcej modeli trafia do Chin i Tajwanu. Rzecz jasna, wiele z nich “wysłano” do obu Ameryk. Który samochód cieszył się największym zainteresowaniem? Nie, nie trafiliście. To nie nowy SUV Ferrari. Dużą popularnością cieszyły się takie modele jak Ferrari Portofino M, SF90 Stradale oraz SF90 Spider. Co tu dużo pisać, klienci mają świetny gust. Warto również dodać, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku klienci odebrali pierwsze egzemplarze modelu Daytona SP3.

Firma zarobiła 1 mld EUR. Każdy pracownik otrzyma 13,5 tys!

Efektem tak świetnych wyników sprzedażowych są oczywiście ogromne przychody firmy. Mowa o 939 mln euro i to po opodatkowaniu! Wynik jest o 106 mln euro lepszy niż w roku 2021. Tak duże dochody przekładają się na premie pracownicze. Każda osoba pracująca dla włoskiej marki dostanie 13,5 tysiąca euro, czyli około 63 tysiące złotych. Co ciekawe, nie jest to żadna nowość dla pracowników Ferrari. Przykładowo, w 2021 roku każdy otrzymał 12 tys euro premii. Tu jednak, z racji o wiele lepszych wyników, mówimy o nieco wyższej kwocie.