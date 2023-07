Flora Tallinn vs Raków Częstochowa to mecz, który zdecyduje o awansie do kolejnej fazy eliminacji do gry w Lidze Mistrzów. Czy mistrzowie Polski zdołają utrzymać niewielką zaliczkę wypracowaną w pierwszym spotkaniu na własnym stadionie? Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie?

Medaliki postawią kropkę nad “i”?

Dzisiaj o godzinie 19:00 Raków Częstochowa zagra na obcym terenie i podejmie Florę Tallinn w ramach rewanżowego spotkania pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W lepszych nastrojach przed rewanżem z pewnością jest drużyna z Częstochowy, która pierwszy mecz wygrała 1 do 0.

Na kogo w el. LM może trafić Raków Częstochowa? Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Zarówno wynik, jak i sama gra, nie był spektakularny, a jedyna bramka padła w 54. minucie. Gola na swoim koncie zapisał Władysław Koczergin. Raków ma nadzieję poprawić swoje nastroje po niedawnym przegranym meczu o Superpuchar Polski, gdzie uległ Legii Warszawa po rzutach karnych.

Flora Tallinn vs Raków Częstochowa. Gdzie oglądać rewanż?

Dzisiejsze spotkanie Flora Tallinn vs Raków Częstochowa, to dla “Medalików” doskonała okazja do odbudowania pewności siebie. Choć ich gra w poprzednim meczu nie zachwyciła, drużyna chce udowodnić swoją siłę i zdolności, aby awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Flora Tallin vs Raków Częstochowa. Gdzie oglądać rewanż? Fot. Twitter @Rakow1921

Warto zaznaczyć, że spotkanie Flora Tallinn vs Raków Częstochowa rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport, a także na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej i SmartTV.

